В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны

Расчет БПЛА "Охотник" эвакуирует потерянные дроны на Краснолиманском участке

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 27 окт - РИА Новости. Расчет БПЛА "Охотник" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при помощи одних дронов эвакуирует другие БПЛА, потерянные на линии фронта на краснолиманском участке, сообщил РИА Новости командир расчета.

Кадры "спасения" БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости.

"У противника активно работает РЭБ, конечно, теряем "птички", и противник теряет, а на них бывает важная информация, ввели в практику "эвакуации" - как наших, так и дронов противника", - рассказал командир.