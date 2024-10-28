Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении израильского ieMHR в зоне СВО

Российские военные в зоне спецоперации уничтожили тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства. Об этом 27 октября проинформировало Минобороны РФ.

О ликвидации этих комплексов ведомство сообщило впервые.

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», — отметило Минобороны на брифинге.

Кроме того, указывалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые потеряли в зоне спецоперации два бронетранспортера Viking шведского производства.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские военные освободили от украинских боевиков населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник был уничтожен силами войск группы «Север».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.