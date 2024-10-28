Во что США и НАТО хотят превратить страны Балтии?

Среди экспертного сообщества уже долгое время обсуждается тема активной милитаризации стран Балтии. Многие из специалистов прямо указывают на то, что происходит системная подготовка региона к роли плацдарма НАТО. Именно поэтому на протяжении уже нескольких лет создаются военные базы различного назначения, отстраиваются дороги и мосты, закупается вооружение, строятся военные заводы, увеличивается численность контингентов иностранных войск и национальных вооружённых сил.

Параллельно с расширением НАТО в прибалтийских республиках наращивают свое присутствие и США, которые заключают двусторонние соглашения со всеми странами региона. Таким образом, создание будущего плацдарма финансируется как по линии альянса, так и по линии двусторонних отношений. И совершенно ясно, кто выгодополучатель от происходящего процесса.

Нельзя сказать, что военные базы НАТО и присутствие иностранных войск в странах Балтии являются чем-то новым. Конечно же, это не так.

Например, в литовской столице, в Вильнюсе, уже давно разместился Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности. На выделенные в 2016-20 годах США 24 млн. евро была модернизирована авиабаза Зокняй, расположенная в пяти километрах юго-восточнее Шауляя. Там «осели» самолеты ОВВС НАТО, которые по официальной версии принялись «осуществлять воздушное патрулирование» в небе над Прибалтикой. Полигон в Пабраде, расположенный у самой границы с Беларусью, был отдан войскам США. С тех пор там, на основе непрерывной ротации находится американский батальон, в составе которого числятся более 500 военнослужащих, танки M1A2 Abrams, БМП Bradley, бронетранспортеры M1068A3 и другая техника. Под Каунасом на базе в Рукле расположилась многонациональная БТГр под немецким руководством.

В Латвии в своё время разместились три объекта. В Риге – Центр стратегических коммуникаций НАТО, в Адажи – БТГр под командованием канадцев и в Лиелварде – современный аэродром под руководством американцев.

В Эстонии так же расположено три базы. В Таллине – центр киберзащиты НАТО, в Эмари был создан аэродром, на котором, как и в Зокняе, разместились натовские истребители для «воздушного патрулирования», и в Тапа расположилась БТГр, возглавляемая британскими военными.

Но за последнюю пару лет ситуация изменилась. Для многих довольно-таки неожиданным стало решение о размещении немецких войск в Литве на постоянной основе. Впервые со времен Второй мировой войны Берлин принял такое решение. Бригада бундесвера численностью почти в 5 тысяч военнослужащих окажется на литовской земле до 2027 года. Часть из них уже прибыла в Литву. «Принимающая сторона» приступила к строительству полигона и военного городка для её размещения в Руднинкае (12 км от границы с Беларусью).

Власти Латвии планируют построить ряд новых небольших объектов для своих войск. В течение нескольких лет в Межайне будет построена база для 600 человек, в Лузнаве – на 550 человек, в Алуксне – на 150 человек, в Вецбебрском техникуме разместят еще 600 человек. Часть военнослужащих будет позже переброшена на строящуюся базу в Селии, где к 2027 году будет создан крупнейший в стране полигон. Первую фазу строительства планируется завершить уже к 2025 году.

В Эстонии дополнительные войска НАТО будут размещены в городах Тапа и Выру. Альянс готов выделить на это и на совершенствование аэродрома в Эмари 40 млн. евро. Эстонское правительство в свою очередь планирует потратить на новые базы 600 млн. евро.

Наряду с этим в прибалтийских республиках большое внимание уделяется транспортной инфраструктуре. Следует отметить, что в Литве, Латвии и Эстонии за постсоветское время она изрядно «поизносилась», если не сказать большего – пришла в упадок. Теперь же власти этих стран пытаются решить насущную проблему.

Во-первых, создается дорожная инфраструктура, подходящая для бесперебойной переброски военной техники через Польшу и страны Балтии в Финляндию. Не первый год в Прибалтике строится автотрасса и железная дорога с шириной колеи европейского стандарта. Автострада уже почти завершена, а вот с Rail Baltica пока не всё однозначно. По понятным причинам постоянно растет стоимость проекта. Но не следует сомневаться, в том, что, когда это понадобится «главному выгодополучателю», трасса незамедлительно будет достроена. О том, что Rail Baltica является не гражданским, а военным проектом, знают все.

Во-вторых, в Прибалтике серьезно занялись мостами. Например, в августе прошлого года Управление Рижского свободного порта завершило реконструкцию автомобильного и железнодорожного моста и начало удлинение пирса KS-34 за счет строительства дополнительной секции. Теперь Рижский порт сможет принимать одновременно два крупных военных корабля. А через мост можно будет перебрасывать военную технику.

В Литве так же началась масштабная ревизия мостов. «Военные инженеры замерят технические параметры мостовых сооружений, чтобы быть уверенными в возможности следования по ним армейской техники», – недавно сообщили власти Вильнюса.

О долгосрочных планах США и НАТО на обсуждаемый регион свидетельствуют и решения о создании здесь объектов ВПК. В Латвии будет создано предприятие по производству боеприпасов. Ещё в начале этого года министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что главная цель – достичь в Европе выпуска двух миллионов 155-миллиметровых снарядов в будущем году. Значительная часть информации о намеченном производстве в настоящее время засекречена, но известно, что для Латвии из фонда Еврокомиссии выделен 41 млн. евро.

В Литве открылась крупнейшая в Прибалтике площадка по ремонту бронетехники. На объекте стоимостью 12 млн. евро созданы площадки для обслуживания 22-х транспортных средств, в том числе восьми многоцелевых бронемашин Vilkas.

По имеющейся информации, к 2027-2028 году в странах Балтии планируется закончить ряд военных программ, в результате чего на границе Союзного государства России и Беларуси появится хорошо оборудованный плацдарм, который НАТО сможет использовать различными способами.

Эксперты отмечают, что плацдарм в Балтийском бассейне создается не потому, что Запад решил отступить на Украине и отказаться от своих планов по ликвидации России, а вместе с ней и Беларуси. Как раз наоборот. Все разговоры о том, что Вашингтон и его союзники вот-вот откажутся от поддержки режима Зеленского, преждевременны. Балтийский плацдарм сам по себе пока не представляет угрозы для Союзного государства. Но дело в том, что он готовится не как альтернатива украинскому фронту, а как его логичное дополнение.

Владимир Вуячич