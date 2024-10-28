Президент России отметил, что это могут делать только специалисты стран НАТО

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Военные НАТО, поддерживающей Киев, обладают технической возможностью наносить дальнобойные удары вглубь российской территории. Поэтому разрешение на такие атаки альянс будет выдавать не Украине, а самому себе, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин напомнил, что украинские войска не могут самостоятельно использовать высокоточное оружие. "Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет. Мы это понимаем, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания", - пояснил российский лидер.

"Это самостоятельно делать украинская армия не в состоянии, не может, - резюмировал президент РФ. - То, что сейчас происходит, это делается все руками натовских офицеров". "Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет", - заключил он.

Киевский режим уже несколько месяцев требует от Запада предоставления дальнобойных ракет и разрешения наносить удары вглубь российской территории. Глава режима Владимир Зеленский назвал это условием своего "плана победы", который продвигает в европейских столицах и Вашингтоне. США, понимая опасность эскалации и прямого столкновения, пока уклоняются от конкретных решений, сообщала американская пресса.