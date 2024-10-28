Братский опыт

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, чем могут поделиться российские военные с белорусскими

Российские и белорусские военные продолжат совместную оперативную, боевую и мобилизационную подготовку с акцентом на опыт, полученный в ходе специальной военной операции, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Чем могут поделиться с белорусами российские военные и какие элементы будут особенно востребованы?

В ходе военных конфликтов интенсивное развитие получают военная техника и военные технологии, и они внедряются в короткий срок. Такие же глобальные изменения в технике и тактике сейчас происходят при решении задач специальной военной операции за два с половиной года ее проведения. Если в ее начале квадрокоптеры были на вооружении немногих подразделений и использовались только для разведки, то сейчас они есть в каждой части и решают широкий спектр задач — от сброса на врага боеприпасов до доставки почты и воды. FPV-дроны считались детской игрушкой. Теперь уже речь идет о роях дронов с машинным зрением под управлением искусственного интеллекта.

Если ранее комплексы систем ПВО ориентировались на отражение атак самолетов и крылатых ракет, то сейчас произошло смещение на борьбу с БПЛА. Никто ранее не мог представить, что вертолеты окажутся одним из самых действенных средств для борьбы с беспилотниками или безэкипажными катерами. Вдобавок российская система ПВО научилась отражать атаки современных натовских ракет типа Storm Shadow или реактивных снарядов Himars.

Вообще в прицелах российских боевых систем побывали все виды бронетехники стран НАТО, от бронемашин до артиллерийских систем и танков, включая американские «Абрамсы», немецкие «Леопарды» и английские «Челленджеры». Вся эта техника стала трофеями российских солдат, и ее активно изучают для создания нового оружия и нахождения уязвимых мест для поражения. Опыт борьбы с западной бронетехникой будет востребован у белорусских военных.

Системы РЭБ становятся важными непосредственно на поле боя для обороны конкретных подразделений или даже одиночных солдат.

Если ранее роботы использовались только для разминирования, то сейчас они вовсю применяются для доставки грузов передовым частям или для эвакуации раненых.

Безэкипажные катера используются на Черном море и на реке Днепр.

Разные виды систем высокоточного поражения, такие как ракетные комплексы «Искандер», РСЗО «Торнадо», беспилотники типа «Ланцет», артиллерийские системы со снарядами «Краснополь», объединяются с разного рода системами всех видов разведки в разведывательно-ударные контуры. Управляющие огнем таких контуров выбирают наиболее эффективный и оптимальный по стоимости для поражения той или иной цели снаряд. В управление таких контуров внедряются системы искусственного интеллекта. Это также может представлять интерес для военных Белоруссии.

Армия России от скоростных прорывов многокилометровыми колоннами брони и тактических вертолетных десантов перешла к прорыву хорошо укрепленных фортификационных линий врага, используя всю мощь танков, артиллерии и авиабомб, сбрасываемых с самолетов. Сами авиабомбы с добавлением универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) стали мощным оружием уничтожения врага.

Сильно изменилась и боевая подготовка: теперь штурмовым действиям при взятии вражеских опорных пунктов или зданий учат каждого пехотинца. Возросла и роль тактической медицины. Всё это вытекает из опыта специальной военной операции.

Полезным для белорусских коллег должен быть и опыт по развертыванию военных производств, накопленный Россией. Сколько бы техники ни было в строю или в резервах на базах хранения, ее на войне всё равно будет мало. Надо выпускать новую. Существует такое понятие, как мобилизационная готовность предприятий. Это означает, что в случае войны то или иное гражданское производство будет выпускать технику для фронта. В связи с глобальными изменениями военной техники произошло и изменение таких планов.

Не менее важными являются и социальные аспекты, опыт которых есть у российских военных. Боец на фронте точно знает, что о его семье, его детях или близких государство заботится и уж точно не оставит в беде, если с ним произойдет непоправимое. А если его ранят, то государство сделает всё, чтобы его вылечить. И в этом плане Россия наработала многое, чего не было раньше. Страна успешно решает вопросы добровольного набора на военную службу новых солдат. Она смогла достойно отдавать должное своим воинам. И это тоже опыт, полученный в ходе СВО.

Армия Белоруссии во многом похожа на российскую. Она также является правопреемницей Советских вооруженных сил. Во многом схожи у обеих армий штатные структуры. Белорусы имеют на вооружении ту же технику, как российского, так и советского производства. Армия РБ обучается по тем же уставам, что и наша. Белорусские офицеры обучаются в наших училищах. Проблема армии РБ — это отсутствие боевого опыта.

Конечно же, российский боевой опыт — это ценный ресурс, который, безусловно, окажется полезен союзной Белоруссии.