"Их мощь возрастет". У ВСУ появился неожиданный "донор"

Союзники Украины объявили о новых военных поставках для ВСУ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Андрей Коц. "План победы" Зеленского на Западе практически никого не заинтересовал. Брюссель и Вашингтон явно дали понять, что не собираются ради Киева вступать в прямое вооруженное противостояние с Москвой. Но поставки оружия продолжаются. О том, что дают и как это изменит ситуацию на передовой, — в материале РИА Новости.

Продержаться до выборов

На неделе об очередном пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов сообщили американцы. Вероятно, последнем перед президентскими выборами. Там боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 60-, 81- и 120-миллиметровые минометные системы и снаряды, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетранспортеры M113, спутниковое коммуникационное оборудование, стрелковое оружие и прочая "мелочовка".

Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Сумма, с одной стороны, немаленькая. С другой — нет ничего, в чем киевский режим действительно нуждается. Ни боекомплектов для зенитных комплексов NASAMS и Patriot, ни оперативно-тактических ракет ATACMS, ни тяжелой бронетехники. Очевидно, в США ждут, кто возглавит страну в ноябре, и пока опасаются слишком уж осыпать Киев щедротами. Просто поддерживают союзника на плаву, чтобы фронт не рухнул.

В середине месяца об очередных поставках объявила Германия. Канцлер Олаф Шольц отчитался о передаче Украине пакета на 600 миллионов евро. В списке — зенитный ракетный комплекс средней дальности IRIS-T SLM, 20 БМП "Мардер", самоходные гаубицы PZH2000, 155-миллиметровые снаряды и беспилотники различного класса. Одновременно бундестаг одобрил следующий пакет на 400 миллионов евро: два ЗРК IRIS-T SLM, с десяток танков Leopard 1A5 и боеприпасы к ним.

Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 Источник изображения: © AP Photo / Andriy Andriyenko

Германия старательно "обезжиривает" свою собственную армию и экономику ради спасения киевского режима. Однако так будет не всегда. В июле агентство Reuters предупреждало, что Берлин в следующем году собирается в два раза сократить поставки. Отмечалось, что крупнейшая экономика еврозоны смогла избежать рецессии, однако показатели слабые, надо затыкать дыры в бюджете.

Канада потратила на Киев еще 47 миллионов долларов: стрелковка, защитная экипировка, боеприпасы.

Украинские военные в Харьковской области Источник изображения: © AP Photo / Leo Correa

Ранее Оттава передавала Киеву танки Leopard 2, бронетранспортеры Senator, боевые бронированные машины поддержки, зенитные ракетные комплексы NASAMS с боеприпасами, гаубицы M777, противотанковое оружие и другое.

Танки от Австралии

Неожиданно отличилась Австралия, прежде оказывавшая ВСУ достаточно скромную помощь. Министр оборонной промышленности Пэт Конрой сообщил о намерении отправить Киеву аж 49 основных боевых танков Abrams M1A1. По его словам, "эти машины обеспечат Вооруженным силам Украины большую огневую мощь и мобильность". Заявление Конроя последовало после того, как Канберра получила первый из 75 заказанных у американцев более современных M1A2.

Впрочем, особо радоваться Киеву не приходится. Американское издание Military Watch Magazine уточняет, что передаваемые танки находились на вооружении в течение десятилетий и уже во многом выработали свой ресурс. Их техническое состояние вызывает серьезные вопросы. Есть опасения, что тыловым службам ВСУ с ними не справиться.

По мнению издания, Австралия приняла такое решение из-за отказа многих других стран НАТО от дальнейших поставок основных боевых танков — возник дефицит в собственных арсеналах. С учетом масштабов потерь бронетехники это может особенно пагубно сказаться на боеспособности ВСУ.

Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии Источник изображения: © Фото : US Army

Впрочем, вряд ли "Абрамсы" сильно помогут. Большую часть машин этого типа, присланных Пентагоном (20 из 31), уже сожгли.

Эксперты Military Watch Magazine констатируют: танки западной школы плохо приспособлены для условий украинского конфликта. Слишком тяжелые, крупные, требовательные к качеству топлива, обслуживанию и квалификации экипажа. Большие габариты превращают их в идеальную цель для оператора FPV-дрона. Украинцы попытались повысить живучесть "Абрамсов", наваривая на них "мангалы" и блоки динамической защиты "Контакт-1", однако это увеличило и без того немаленькую боевую массу машин.

Беспилотная коалиция

Так называемая коалиция дронов, в которую вошли около 20 государств, хочет поставить Украине миллион беспилотников к концу года. Если раньше количество ударных БПЛА, передаваемых западными донорами, исчислялось сотнями, то сейчас — тысячами. В одном из последних пакетов от той же Германии — четыре тысячи ударных беспилотников и три сотни разведывательных.

Усилит воздушную разведку противника и голландская компания DeltaQuad, потратив на это 43 миллиона евро. Франция отправит Киеву партию дронов-камикадзе собственной разработки.

В ВСУ тоже продолжают совершенствовать беспилотные системы, активно ищут уязвимые места в российской ПВО.

Небольшие предприятия, изготавливающие дроны на Украине, давно в подполье. Это проблема. Тут не требуется большая заводская площадь с масштабным энергопотреблением, чем и пользуется киевский режим.

Впрочем, города берут не дроны, а солдаты при поддержке бронетехники. Западные поставки позволят Киеву наносить чувствительные удары, но вряд ли повлияют на линию фронта. Для этого нужны людские и материальные ресурсы, которые у ВСУ на сегодняшний день либо отсутствуют, либо в серьезном дефиците.