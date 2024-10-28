Разведчики гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Восток» захватили иностранное вооружение украинских боевиков на донецком направлении. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны РФ.

После взятия очередного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военнослужащие обнаружили брошенное оружие и боеприпасы противника, большинство было иностранного производства. Украинские боевики также оставили на позициях американский крупнокалиберный пулемет M2 Browning и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

«В ходе штурма опорного пункта подразделениями нашего полка было захвачено оружие, боеприпасы, гранатометы, гранаты, крупнокалиберный пулемет с боеприпасами, Javelinы. Часть бойцов ВСУ убежала и бросила все в опорнике. Мы, соответственно, все собрали и передали командованию, возможно, это теперь будет где-нибудь в музее теперь храниться», — рассказал военнослужащий мотострелкового полка с позывным Платон.

По его словам, среди захваченного было американское, французское и немецкой оружие.

Ранее, 19 октября, морские пехотинцы группировки войск «Север» захватили трофейное вооружение западного производства, флаги и личные вещи боевиков ВСУ. Военнослужащие отметили, что на оставленных позициях находили минометы и легкое оружие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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