Маск считает, что человечеству нужно стать многопланетной цивилизацией

В частности, владелец SpaceX отметил, что необходимо заселить Марс

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. У человечества будет больше шансов выжить, если оно станет многопланетным видом. Об этом заявил в субботу Илон Маск, выступая в Ланкастере (штат Пенсильвания) на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, его трансляция ведется в X (ранее Twitter).

"Всегда есть вероятность, что на Земле что-то случится, это может быть антропогенная катастрофа или природная катастрофа. Однажды метеорит уже погубил динозавров. История Земли знает множество событий, ведущих к массовому уничтожению, такие события еще будут впереди. <...> Но продолжительность жизни [человеческой] цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом", - сказал Маск.

По мнению миллиардера, одной из планет, которые станут спасительными для человечества, будет Марс.

Ранее Маск, которому принадлежит компания SpaceX, заявил, что космический корабль Starship может отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. Если посадка кораблей на планету пройдет успешно, первые пилотируемые запуски на Марс могут состояться через четыре года. Главная же цель, которую преследует предприниматель, - создать самодостаточный город на Марсе через 20 лет.