Проект "Акула": Россия строила подводные ракетные крейсера, которым не было равных в ВМС США (The National Interest, США)

The National Interest: российским подлодкам проекта "Акула" нет равных в мире

Российские подводные лодки проекта 941 "Акула" были самыми большими и самыми грозными субмаринами в мире, пишет The National Interest. У этих подлодок в современном российском флоте есть достойный преемник.

Питер Сучиу (Peter Suciu)

Что надо знать: Российский военно-морской флот вывел из эксплуатации подводную лодку "Дмитрий Донской", последнего представителя проекта "Акула" ("Тайфун" по классификации НАТО) и самую большую субмарину из когда-либо построенных. Лодка была введена в строй в 1981 году под названием ТК-208 и стала головным кораблем проекта 941 "Акула". После капитального ремонта и модернизации субмарину в 2002 году вновь ввели в состав флота под новым названием.

Проект "Акула"

— У этой лодки уникальные конструктивные элементы, в том числе несколько прочных корпусов и такие удобства как сауна и бассейн. Экипаж субмарины во время длительных походов составляет 160 человек. На вооружении подводной лодки 20 баллистических ракет РСМ-52 с разделяющейся головной частью до 10 боевых блоков в каждой. Это был ответ на строительство в США ПЛАРБ типа "Огайо".

— В настоящее время строится новая подводная лодка "Дмитрий Донской" проекта "Борей", которая обеспечит преемственность.

Год назад Россия вывела из эксплуатации тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула" ("Тайфун" по классификации НАТО), сделав это на год раньше, чем ожидалось. На самом деле всего три года назад Кремль объявлял, что лодка останется в строю как минимум до 2026 года, хотя ее задачи будут ограничены. Она станет платформой для испытания вооружения новых субмарин класса "Борей", "Борей-А", "Ясень" и "Ясень-М".

В феврале 2023 года появилось официальное подтверждение, что "Дмитрий Донской" выводится из эксплуатации по причине ее дороговизны. Подводная лодка находилась в составе Северного флота более 40 лет.

Первоначально она получила наименование TK-208, став головным кораблем проекта 941 "Акула". Это была советская подлодка третьего поколения. В состав военно-морского флота она была введена в 1981 году. В 1990 году субмарину поставили на капитальный ремонт и модернизацию, которые продлились 12 лет. В 2002 году ее вновь ввели в состав флота под наименованием "Дмитрий Донской". Так ее назвали в честь основателя Москвы (так в тексте, основателем Москвы считается Юрий Долгорукий — прим. ИноСМИ) великого князя Московского Дмитрия Донского (1359-1389).

Как сообщают российские средства массовой информации, изначально основным вооружением "Дмитрия Донского" были стратегические межконтинентальные баллистические ракеты Д-19. Когда лодку модернизировали в рамках проекта 941УМ, она служила для испытаний МБР "Булава".

Лодки проекта 941 "Акула"

На кораблестроительном предприятии "Севмаш" для ВМФ России построили шесть из запланированных семи субмарин проекта 941. Все они действовали в составе Северного флота. "Дмитрий Донской" был самой старой лодкой этого типа, но прослужил дольше всех.

ТК-202, ТК-12 (позже переименованная в "Симбирск") и Т-13 были выведены из состава флота в период с 1996 по 2009 год и утилизированы при финансовой поддержке США. Лодки ТК-17/ "Архангельск" и ТК-20/ "Северсталь" были списаны примерно в 2013 году. Седьмая подлодка ТК-210 была заложена, но ее утилизировали, не завершив строительство.

Имея водоизмещение 48 000 тонн, длину 175 метров, ширину корпуса 23 метра и осадку 12 метров, лодки проекта "Акула" были самыми большими из когда-либо построенных. Особенностью конструкции лодки является наличие нескольких прочных корпусов, в том числе, пяти внутренних, расположенных внутри легкого корпуса. Два основных корпуса идут параллельно друг другу. Поэтому лодки класса "Акула" были шире всех прочих субмарин. Энергетическая установка включает два водо-водяных реактора ОК-650, две паротурбинные установки мощностью 50 000 лошадиных сил и четыре турбогенератора по 3 200 киловатт. Все это позволяет лодке развивать скорость до 22,2 узла на поверхности и 27 узлов под водой.

Каждая лодка имела 19 отсеков, включая усиленный модуль, где размещался центральный пост, а также отсек электронного оборудования над главными корпусами позади шахт баллистических ракет. Была информация, что на лодке даже есть сауна и маленький бассейн для экипажа. 160 его членов наверняка были рады таким огромным размерам субмарины и называли ее своим домом во время походов, которые длились по 120 дней и даже дольше, причем зачастую лодка месяцами не всплывала на поверхность.

Подводные лодки проекта "Акула" создавались как ответ на строительство американских ПЛАРБ типа "Огайо", которые могли нести на борту до 192 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн. В отличие от них, советские "Акулы" могли разместить на борту 20 баллистических ракет РСМ-52 (Р-39) с 10 разделяющимися головными частями.

"Дмитрий Донской" был выведен из состава флота, но в 2021 году началось строительство новой подводной лодки проекта "Борей", которая будет носить это имя.