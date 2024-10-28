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ТАСС

Новицкий заявил, что совместные проекты РФ и КНР способствуют развитию космонавтики

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Олег Новицкий
Олег Новицкий.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Китай создает хорошую авионику и компьютерную технику, а Россия известна своими двигателями и системами жизнеобеспечения, отметил космонавт

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Совместные российско-китайские проекты способны помочь развитию космонавтики в обеих странах. Такую точку зрения высказал российский космонавт Олег Новицкий в беседе с ТАСС, состоявшейся перед церемонией открытия международного научного фестиваля "Наука 0+" на базе совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на юге Китая.

"Надеюсь, что в перспективе у России и Китая будут хорошие совместные проекты, которые, несомненно, помогут развитию космонавтики как в одном государстве, так и в другом. <...> Китай создает хорошую авионику и компьютерную технику, в свою очередь, Россия известна своими двигателями и системами жизнеобеспечения. Если мы разделим эти сферы, то наверняка достигнем больших результатов", - отметил российский космонавт.

Комментируя проект совместного университета, Олег Новицкий обратил внимание, что он нацелен в первую очередь на будущие поколения. "Когда студенты, обучавшиеся в этом университете, вырастут и станут выдающимися людьми, способными влиять на судьбу государства, они пронесут эту дружбу в более зрелый возраст и тем самым поддержат наши дружеские отношения", - добавил космонавт.

Российско-китайский университет

Российско-китайский университет МГУ-ППИ - проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в реализации инициативы был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 35 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик Главного здания МГУ в Москве.

Ключевая задача совместного университета - подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания между странами. Сегодня в МГУ-ППИ открыты 14 образовательных подразделений, реализуются 52 программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (47 из них - программы МГУ). Здесь обучаются 3 тыс. студентов, в 2025 году их количество должно возрасти до 5 тыс. 

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