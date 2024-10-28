Боррель призвал к срочным действиям для прекращения войны в Газе

Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Мировые лидеры должны действовать немедленно, "чтобы положить конец человеческой трагедии", разворачивающейся в секторе Газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Подписавшие Женевские конвенции (о международно-правовых стандартах гуманного обращения во время войны - ИФ) стороны несут юридическую ответственность за обеспечение соблюдения международного права всеми вовлеченными сторонами. Наш долг - защищать мирных жителей и права человека, и настало время действовать", - говорится в опубликованном в субботу заявлении Борреля.

По его словам, та немногая информация, которая поступает из Северной Газы, по-прежнему свидетельствует о "катастрофическом уровне убийств, разрушений и голода в дополнение к принудительному перемещению мирных жителей".

"Нам необходимо немедленное прекращение огня в Газе и безоговорочное освобождение всех заложников. Гражданские лица также остро нуждаются в быстром и беспрепятственном доступе к гуманитарной помощи и в ее постоянном распределении в масштабе всей Газы", - сказано в документе.