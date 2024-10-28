Войти
Интерфакс-АВН

Боррель призвал к срочным действиям для прекращения войны в Газе

102
0
0
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo/ Altaf Qadri

Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Мировые лидеры должны действовать немедленно, "чтобы положить конец человеческой трагедии", разворачивающейся в секторе Газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Подписавшие Женевские конвенции (о международно-правовых стандартах гуманного обращения во время войны - ИФ) стороны несут юридическую ответственность за обеспечение соблюдения международного права всеми вовлеченными сторонами. Наш долг - защищать мирных жителей и права человека, и настало время действовать", - говорится в опубликованном в субботу заявлении Борреля.

По его словам, та немногая информация, которая поступает из Северной Газы, по-прежнему свидетельствует о "катастрофическом уровне убийств, разрушений и голода в дополнение к принудительному перемещению мирных жителей".

"Нам необходимо немедленное прекращение огня в Газе и безоговорочное освобождение всех заложников. Гражданские лица также остро нуждаются в быстром и беспрепятственном доступе к гуманитарной помощи и в ее постоянном распределении в масштабе всей Газы", - сказано в документе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»