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Военное обозрение

Пентагон планирует продажу Тайваню системы ПВО, которая «прошла боевые испытания на Украине»

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон продолжает демонстрировать двуличную политику в отношении Китая по тайваньскому вопросу. Официально чиновники Белого дома, президент Джо Байден признают сепаратистский остров неотъемлемой частью КНР. Что не мешает США отправлять свои военные корабли в Тайваньский пролив, оказывать военную помощь и продавать вооружения Тайбэю на миллиарды долларов.

Очередную возможность поставки вооружений Тайваню на сумму почти два миллиарда долларов одобрил Госдепартамент США, о чем сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны (Пентагон).

На этот раз Тайбэй может приобрести три системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, включая усовершенствованную зенитную ракету увеличенной дальности AMRAAM, на сумму $1,16 млрд. Кроме того, Пентагон поставит радиолокационные станции AN/TPS-77 и AN/TPS-78 на 828 млн долларов. Администрация президента США уже уведомила Конгресс о сделке, теперь у американских законодателей есть 30 дней на ее одобрение или наложение запрета.

В американском агентстве, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, уточнили, что Тайбэйское экономическое и культурное представительство (де-факто посольство острова) ранее запросило у США эти системы. Как отмечается в заявлении, возможная сделка не нарушает американские законы и не повредит боеготовности США.

В заявлении агентства указано, что сделка включает первую поставку на остров передовой системы ПВО, которая, как утверждается, «прошла боевые испытания на Украине». И это — ну очень плохая новость для Зеленского и его клики. Ведь выходит, что США не просто перестают оказывать военную помощь Украине, а уже отбирают обратно вооружения, причем самые востребованные системы ПВО.

Похоже, даже до завершения президентских выборов в Вашингтоне уже поставили жирный крест на перспективах инвестирования в проект под названием Украина, отдав приоритет противостоянию с Китаем. Ситуация для Киева еще более усугубится, если президентом станет республиканец Дональд Трамп, который откровенно отдает приоритет именно усилению военного влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в противовес КНР. Поддержка Украины для него станет как минимум второстепенным делом, а быть может, и вовсе прекратится.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Продукция
AMRAAM
NASAMS
Персоны
Трамп Дональд
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