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Интерфакс-АВН

Власти Турции, Саудовской Аравии осудили удары Израиля по Ирану

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Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Дубай. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Власти ряда мусульманских стран в субботу осудили удары, нанесенные Израилем по иранской территории, передают ближневосточные СМИ.

"Решительно осуждаем израильское нападение на Иран. Израиль, совершая геноцид в Газе, готовясь аннексировать Западный берег Иордана, и ежедневно убивая мирных граждан в Ливане, подталкивает наш регион к более масштабной войне", - заявили в турецком МИД.

Власти Сирии тоже осудили действия Израиля и отметили, что "Иран имеет законное право защищать себя, свою территорию и жизнь своих граждан".

В правительстве Ирака отметили, что обеспокоены действиями израильской армии против палестинцев, Ливана, Сирии, а также - "новой агрессией против Ирана".

По мнению Багдада, Израиль "продолжает распространять конфликт в ближневосточном регионе".

В правительстве Пакистана, в свою очередь, подчеркнули, что считают именно Израиль ответственным за эскалацию ближневосточного кризиса.

В МИД Саудовской Аравии осудили удары по иранской территории. "Решительно выступаем против эскалации конфликта в регионе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В близком к Тегерану палестинском движении ХАМАС тоже осудили израильские удары по Ирану и предупредили, что такие действия могут подорвать региональную безопасность.

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Пакистан
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
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