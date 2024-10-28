В ЕС видят в атаке Израиля на Иран риск расширения регионального конфликта

Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Ответная атака Израиля на Иран произошла в обстановке "серьезной и растущей региональной напряженности", заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Опасный цикл атак и ответных действий рискует привести к дальнейшему расширению регионального конфликта. Признавая право Израиля на самооборону, ЕС призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать неконтролируемой эскалации, которая не отвечает ничьим интересам", - говорится в опубликованном в субботу коммюнике ЕВС.

В документе отмечается, что "ЕС по-прежнему полностью привержен снижению напряженности и содействию деэскалации и с этой целью поддерживает тесный контакт со всеми соответствующими игроками".