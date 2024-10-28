Путин подписал закон, касающийся расчета военных пенсий на 2025 год

Документ продлевает понижающий коэффициент в 89,83% на 2025 год

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер денежного довольствия, учитываемый при расчете военных пенсий, с 1 января 2025 года сохранится на уровне 89,83%. Соответствующий документ опубликован.

При начислении военной пенсии используется несколько показателей. Среди них есть так называемый понижающий коэффициент - определенный процент от денежного довольствия, применяемый в расчетах. Кроме того, имеет значение выслуга лет и трудовой стаж.

С 1 января 2024 года для военных пенсий учитывалось 85,47% денежного довольствия. С 1 октября 2024 года коэффициент увеличился до 89,83%. Таким образом, пенсии военным были проиндексированы на 5,1%. По оценке Минфина, средний размер выплаты вырос до 41 600 рублей. Новый закон продлевает коэффициент в 89,83% и на 2025 год.

Речь идет о пенсионном обеспечении тех, кто проходил службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях ФСИН, войсках Росгвардии, службе судебных приставов.

В законодательстве также существует норма, согласно которой понижающий коэффициент с 1 января 2012 года составляет 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100%. В последние годы это положение заморожено. Новый закон продлевает "заморозку" до 1 января 2026 года.

Как следует из сопроводительных материалов, при безусловном исполнении этих норм к 1 января 2025 года понижающий коэффициент достиг бы 80%. Однако из-за инфляции сейчас он даже выше - 89,83%.