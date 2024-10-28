Минобороны опубликовало кадры уничтожения дронами бронированных машин ВСУ

Министерство обороны РФ 26 октября опубликовало кадры уничтожения дронами группировки войск «Север» боевых бронированных машин ВСУ в приграничье Курской области.

После обнаружения цели ВС РФ использовали ударные FPV-дроны, чтобы вывести технику из строя.

«При попытке противника эвакуировать подбитую технику, операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» прямым попаданием уничтожили и вторую ББМ ВСУ», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные за сутки уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины в курском приграничье. В Минобороны добавили, что всего с начала боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 26 900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.