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ТАСС

КНР готовит запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-19" к станции на орбите

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Космический корабль "Шэньчжоу-12"
Космический корабль "Шэньчжоу-12".
Источник изображения: © AP Photo, Ng Han Guan

Как сообщило Центральное телевидение Китая, на космодроме Цзюцюань уже начались подготовительные работы

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР готовит к запуску корабль "Шэньчжоу-19", который, как ожидается, на следующей неделе доставит трех тайконавтов к китайской орбитальной станции. Как сообщило Центральное телевидение Китая, перед стартом на космодроме Цзюцюань (север страны) ведутся подготовительные работы.

По сведениям телеканала, в субботу было проведено комплексное тестирование готовности объекта, а системы были проверены на надежность и безопасность. Экипаж прошел медицинское обследование. Также отрепетированы церемония отправления и заход в капсулу корабля.

Как прокомментировал центр запусков космодрома, тайконавты в хорошей форме и отлично работают в команде. Они переходят к заключительному этапу предполетной подготовки.

Станция КНР, как отмечается, функционирует нормально. Экипаж миссии "Шэньчжоу-18", находящийся на орбите уже полгода, готовится к ротации и возвращению на Землю.

Запуск "Шэньчжоу-19" будет осуществлен при помощи двухступенчатой ракеты CZ-2F/G ("Чанчжэн-2-эф/джи"). Она достигает 58 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту 8,6 тонны груза.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и стал доступен для международных проектов. 

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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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