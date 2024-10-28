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Военное обозрение

Reuters: Опасаясь гиперзвукового оружия Китая, ВМС США стремятся вооружить корабли ракетами Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Опасаясь, что Китай развернет гиперзвуковое оружие для потопления кораблей в Тихом океане, ВМС США продвигает вперед планы по вооружению некоторых своих судов ракетами-перехватчиками Patriot, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.

Сколько перехватчиков Patriot понадобится ВМС, неизвестно, но общий спрос «зашкаливает»

- сказал Том Карако, эксперт по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Кроме того, существует большой интерес к этим вооружениям и со стороны других государств. Из-за увеличения потребностей в США планируют как минимум удвоить их производство в ближайшие годы, пишет Reuters.

Издание отмечает, что Patriot уже удавалось сбивать маневрирующие гиперзвуковые ракеты на Украине. В ВМС США считают, что такое дополнение к вооружениям американских кораблей сильно повысит их уровень защищенности.

Несмотря на то, что Patriot имеет меньшую дальность полета, чем ракеты SM-6 ВМС, и не может достичь космоса, однако, по словам экспертов, эти ракеты являются более маневренными на близких расстояниях, делая уничтожение угрозы более вероятным.

Reuters напоминает, что Китай уже разработал грозный арсенал противокорабельных баллистических ракет, включая «убийцу авианосцев» DF-21D и противокорабельные боеголовки для своей баллистической ракеты средней дальности DF-26.

А китайская ракета DF-27, которая, по данным Пентагона, имеет дальность полета 8000 км, по-видимому, использует аэродинамическую боеголовку, которая может маневрировать, чтобы уклониться от систем ПРО противника и легче поразить движущуюся цель.

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