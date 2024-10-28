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ТАСС

Захарова: Зеленский обрек народ Украины на позор и войну одновременно

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Запад предпочел откупиться от него долларами вместо обещаний по членству в НАТО, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Запад предпочел откупиться от Владимира Зеленского ничем не обеспеченными долларами вместо обещаний по членству в НАТО, он же обрек народ Украины на позор и войну одновременно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь решил выдвинуть всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие". Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю, - говорится в сообщении в Telegram-канале Захаровой. - Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 млрд".

"Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже", - отметила она.

Захарова напомнила, как в 1938 году Уинстон Черчилль писал бывшему британскому премьеру Ллойду Джорджу, что, выбирая между позором и войной, выбирающий позор всегда получит войну. "Говорят, что таким образом он предвидел логический исход позорного Мюнхенского сговора британцев и французов с Гитлером", - говорится в сообщении.

По мнению дипломата, Зеленский "решил обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой". "Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно", - сказала официальный представитель МИД РФ. 

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Ядерный щит
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