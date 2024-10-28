Военный бюджет Латвии в 2025 г. запланирован в размере 1,3 млрд евро

Рига. 26 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Расходы Минобороны Латвии в следующем году запланированы в размере 1,357 млрд евро, в приоритете - закупка вооружения и создание линии обороны на восточной границе, говорится в поданных ведомством документах в парламент страны, где рассматривается проект госбюджета на следующий год.

В документе говорится, что для основных оборонных функций запланировано 1,35 млрд евро, для реализации проектов и мероприятий с софинансированием ЕС и с другой иностранной финансовой помощью - 4,66 млн евро.

Основными направлениями деятельности Минобороны в 2025 году станут дальнейшее развитие возможностей Национальных вооруженных сил (НВС), таких как противовоздушная оборона, использование беспилотных летательных аппаратов, дальнобойной артиллерии, боевых машин пехоты. Приоритетной задачей будет дальнейшее укрепление линии обороны на восточной границе Латвии.

Минобороны кроме того намерено развивать местную оборонную промышленность, обеспечивать основные операционные потребности НВС, содействовать инновациям и разработке новых продуктов для оборонного сектора и развивать военную инфраструктуру, в том числе военный полигон "Селия".

В следующем году планируется начать расширение структуры Вооруженных сил, увеличив в будущем численность личного состава до 31 тыс. солдат и 30 тыс. обученных и экипированных военнослужащих запаса.

В 2025 году продолжат обучение украинских военнослужащих и передачу материально-технических средств Украине.