Французская АПЛ FS Emeraude отправилась в свой последний поход в Восточную Атлантику

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Атомная ударная подводная лодка ВМС Франции FS Emeraude покинула испано-американскую базу Рота и вышла в Восточную Атлантику. Через несколько дней АПЛ должна прибыть в порт Шербур, где она будет утилизирована.

АПЛ FS Emeraude относится к первому поколению ударных подводных лодок ВМС Франции. В эксплуатации она находится с 1988 года. У этого атомохода очень непростая судьба. За свою 36-летнюю службу в составе французского флота эта лодка принимала участие в самых разных миссиях и пережила несколько серьезных происшествий.

К примеру, в марте 1994 года во время военных учений в машинном отделении лодки произошел взрыв. В результате погибли девять моряков, включая командира корабля. Несмотря на это лодка смогла вернуться на базу на дизельной тяге и после ремонта продолжила службу.

В 2004 году FS Emeraude принимала участие в совместных российско-французских учениях в северо-восточной Атлантике. С российской стороны в маневрах тогда были задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Чебаненко» и АПЛ «Вепрь».

В 2009 году экипаж субмарины принимал участие в поисках черных ящиков потерпевшего крушение самолета А-330 в центральной части Атлантического океана. А в феврале 2021 года эта субмарина совершила успешный переход через Южно-Китайское море.

Как поясняют в командовании ВМС Франции, перед приходом в порт Шербур атомоход зайдет с прощальным визитом на военно-морскую базу во французском Бресте, после чего проследует по своему прощальному маршруту.