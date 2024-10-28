dikGAZETE: объединение БРИКС отвечает интересам всех стран-членов: гегемонов нет

В отличие от ЕС и НАТО в объединении БРИКС все страны-члены имеют равные права, и гегемонов нет, сообщает dikGAZETE. По мнению автора, из-за недоверия к западным странам число желающих присоединиться к БРИКС и способствовать его развитию будет только расти.

Эрхан Куадзба (Erhan Kuadzba)

На фоне новых инициатив многих стран, прежде всего России, в борьбе против однополярного миропорядка в 2009 году по призыву России был создан БРИКС при участии Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики (ЮАР), последняя присоединилась к объединению качестве полноправного члена несколько позже. Поначалу западные страны особо не принимали БРИКС во внимание.

В то время Запад продолжал вынашивать планы по окружению России странами НАТО и ЕС и пытался натравить на Москву Грузию и Украину. Конечно, президент России Владимир Путин понимал все это и действовал в соответствии со стратегией укрепления БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. В то время как западные страны создали свои марионеточные правительства в Грузии и на Украине с помощью так называемых народных восстаний, Россия продолжала принимать как военные, так и экономические меры.

Все опасения президента России Владимира Путина оправдались. Запад угрожал уже не только России, но и суверенитету Китая через Тайвань. В то же время торговые пути стран-членов также оказались под угрозой со стороны западных держав. В ответ на эти экономические вызовы на пятом саммите БРИКС в южноафриканском городе Дурбан в марте 2013 года государства-члены решили создать международный финансовый институт, который мог бы конкурировать с МВФ и Всемирным банком, находящимися "под господством западных стран".

Таким институтом, основы которого были заложены на данном саммите, стал Новый банк развития, созданный в 2014 году. На встрече лидеров БРИКС, состоявшейся в сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге, Китай выделил 41 миллиард долларов, Бразилия, Индия и Россия — по 18 миллиардов долларов, ЮАР — 5 миллиардов долларов. Впоследствии страны-члены стали усиливать свои позиции благодаря созданным гарантиям и реформам. В частности, Индия в 2015 году объявила об исключении из группы "Хрупкая пятерка" американским инвестиционным банком "Morgan Stanley".

Одним словом, БРИКС был объединением, отвечавшим интересам всех стран-членов, а не только России и Китая. Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия стали последними странами, присоединившимися к БРИКС.

О намерении вступить в БРИКС также объявили Афганистан, Ливан, Индонезия, Нигерия, Судан, Сирия, Турция. Бангладеш и Греция также в своих устных заявлениях не исключили, что могут подать заявку на вступление в блок.

Так что на данный момент существуют коллективный план и интерес, связанные с расширением и ростом БРИКС. А это показывает потенциал объединения. В то же время среди стран, желающих войти в БРИКС, есть те, что имеют союзнические отношения с западными государствами.

Обратим внимание на население и объем торговли стран БРИКС.

— Население Бразилии — 215 миллионов человек, а объем торговли — 2,2 триллиона долларов.

— Население России — 144 миллиона человек, а объем торговли — 1,9 триллиона долларов.

— Население Индии — 1,4 миллиарда человек, а объем торговли — 4,1 триллиона долларов.

— Население Китая — 1,4 миллиарда человек, а объем торговли — 18,5 миллиарда долларов.

— Население ЮАР — 60 миллионов человек, а объем торговли — 401 миллиард долларов.

— Население Египта — 111 миллионов человек, а объем торговли — 257 миллиардов долларов.

— Население Эфиопии — 123 миллиона человек, а объем торговли — 192 миллиарда долларов.

— Население Ирана — 88 миллионов человек, а объем торговли — 386 миллиардов долларов.

— Население ОАЭ — 9 миллионов человек, а объем торговли — 536 миллиардов долларов.

— Население Саудовской Аравии — 36 миллионов человек, а объем торговли — 1,1 триллиона долларов.

Если мы посмотрим на страны — члены БРИКС, они обладают стратегически важным положением. Особое значение имеет влияние России, Китая, Индии на торговые пути и их присутствие на этих маршрутах. В то же время тот факт, что членами БРИКС являются и значимые страны Ближнего Востока, также важно для стратегической стабильности в регионе. В частности, даже то, что Саудовская Аравия и Иран входят в одну организацию, обладает особым значением с точки зрения качества объединения.

G7 — Германия, США, Великобритания, Италия, Франция, Япония, Канада — в настоящее время является глобальной организацией с наибольшей долей в торговле. Однако в силу неприсоединения новых стран-членов "Большая семерка" является не популярной, а закрытой организацией. Империалистический характер "семерки", отсутствие планов в отношении бедных стран и применение военных подходов по стратегическим вопросам, таким как Тайвань, на самом деле подвергают сомнению ее особенности.

Евросоюз же, хотя и остается одним из сильнейших экономических союзов в мире, действует под руководством США, к тому же контроль суверенных прав стран-членов со стороны некоторых ведущих государств и внутренние конфликты также вызывают сомнения вокруг этой группы.

Учитывая эти факторы, мы понимаем, почему БРИКС за короткое время вызвал такой интерес.

Что касается Турции, не следует игнорировать тот факт, что западные страны, хотя на самом деле они являются союзниками, представляют военную и экономическую угрозу для Турции. Мы знаем, что практически каждый кризисный период подразумевает риски для нашей страны.

Поэтому Турция желает присоединиться к БРИКС. Если это произойдет, Турция обезопасит себя, прежде всего экономически. Кроме того, Турция также станет одной из самых могущественных стран — участниц БРИКС. Внимание объединения привлекут стратегическое положение и экономический потенциал Турецкой Республики. По этой причине членство Турции в БРИКС также должно быть принято странами-членами блока.

Таким образом, если мы посмотрим на цифры, то увидим, что G7 и ЕС экономически сильнее БРИКС. Однако на Западе можно видеть продолжающуюся политическую нестабильность, старение и сокращение населения, тогда как страны — члены БРИКС расширяют торговые пути и обладают достаточно молодым и квалифицированным населением для производства. Поэтому потенциал БРИКС выше, чем у G7 и ЕС.

Думаю, что в ближайшие годы из-за недоверия к западным странам число желающих присоединиться к БРИКС будет только расти.