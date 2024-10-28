На Запорожском направлении российским бойцам удалось посадить американский беспилотник RQ-20 Puma

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В распоряжении российских военных оказался американский беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma. Об этом рассказал специалист по противодействию БПЛА противника. По его словам, инженеры уже приступили к изучению электроники дрона.

Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними

– рассказал инженер в интервью РИА Новости.

Он добавил, что вместе с RQ-20 Puma был сбит и ударный беспилотник боевиков киевского режима «Баба-Яга», который был поражен огнем из стрелкового оружия.

В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА «Баба Яга». Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами

– подчеркнул собеседник агентства.

Стоит отметить, что БПЛА RQ-20 Puma является малым разведывательным беспилотником, приспособленным для запуска с руки. Он оснащен камерой дневного и ночного видения. Это беспилотник стоит на вооружении Сил специальных операций США. Вашингтон начал поставлять Киеву БПЛА RQ-20 Puma в апреле 2022 года.