На Запорожском направлении российским бойцам удалось посадить американский беспилотник RQ-20 Puma

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В распоряжении российских военных оказался американский беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma. Об этом рассказал специалист по противодействию БПЛА противника. По его словам, инженеры уже приступили к изучению электроники дрона.
– рассказал инженер в интервью РИА Новости.
Он добавил, что вместе с RQ-20 Puma был сбит и ударный беспилотник боевиков киевского режима «Баба-Яга», который был поражен огнем из стрелкового оружия.
– подчеркнул собеседник агентства.
Стоит отметить, что БПЛА RQ-20 Puma является малым разведывательным беспилотником, приспособленным для запуска с руки. Он оснащен камерой дневного и ночного видения. Это беспилотник стоит на вооружении Сил специальных операций США. Вашингтон начал поставлять Киеву БПЛА RQ-20 Puma в апреле 2022 года.