Войти
Военное обозрение

На Запорожском направлении российским бойцам удалось посадить американский беспилотник RQ-20 Puma

101
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В распоряжении российских военных оказался американский беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma. Об этом рассказал специалист по противодействию БПЛА противника. По его словам, инженеры уже приступили к изучению электроники дрона.

Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними

– рассказал инженер в интервью РИА Новости.

Он добавил, что вместе с RQ-20 Puma был сбит и ударный беспилотник боевиков киевского режима «Баба-Яга», который был поражен огнем из стрелкового оружия.

В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА «Баба Яга». Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами

– подчеркнул собеседник агентства.

Стоит отметить, что БПЛА RQ-20 Puma является малым разведывательным беспилотником, приспособленным для запуска с руки. Он оснащен камерой дневного и ночного видения. Это беспилотник стоит на вооружении Сил специальных операций США. Вашингтон начал поставлять Киеву БПЛА RQ-20 Puma в апреле 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»