Индия спустила на воду четвертую атомную субмарину

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16 октября на судостроительном предприятии Ship Building Centre (SBC) в Вишакхапатнаме состоялся спуск на воду четвертой индийской атомной подводной лодки национальной постройки. Пока у лодки нет названия, она известна под условным обозначением S4*.

Головная индийская атомная подводная лодка Arihant (S2) была заложена на SBC в 1998 году, спущена на воду 26 июля 2009 года и передана ВМС Индии в августе 2016 года. Вторая однотипная лодка Arighaat (S3) была спущена на воду 19 ноября 2017 года и вошла в состав индийского флота 29 августа 2024 года. Третья лодка Aridhaman (S4) была спущена на воду 23 ноября 2021 года, но её морские испытания ожидаются только в 2025 году.

Согласно индийским публикациям, спущенная на воду четвертая лодка S4 относится к модифицированному проекту, утвержденному в 2012 году. Её водоизмещение примерно на 1000 тонн больше, а длина — на 10 метров больше, чем у Arihant, Arighaat и Aridhaman, надводное водоизмещение которых оценивается в 6000 тонн, а длина составляет 111,6 метра.

Arihant, Arighaat и Aridhaman оснащены четырьмя шахтами для баллистических ракет с подводным стартом, в которых могут размещаться 12 (по три в шахте) разработанных в Индии баллистических ракет подводного старта К-15 Sagarika с дальностью стрельбы всего 700–750 км и ядерным зарядом. Также лодки могут нести четыре новые баллистические ракеты К-4 с дальностью стрельбы до 3000–3500 км.

Сообщается, что лодка S4 получила дополнительный 10-метровый ракетный отсек с ещё четырьмя ракетными шахтами.

Темпы роста индийского Военно-морского флота впечатляют.