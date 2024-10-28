Миссия КНДР назвала утверждения о военных КНА в РФ "грязными маневрами" США

Вашингтон таким образом пытается "замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса", подчеркнул первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал в пятницу "грязными маневрами" утверждения США о якобы нахождении военных Корейской народной армии (КНА) в России.

"Что касается обвинений в адрес КНДР, то это не что иное, как грязные маневры США и их ставленников с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса, поставляя Украине все виды летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы", - заявил он на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации".

10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения западной прессы об участии военнослужащих КНА в специальной военной операции на Украине напоминают очередную газетную утку.