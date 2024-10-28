Повышенная передача: изменят ли положение дел французские поставки оружия ВСУ

Какой техникой Париж снабжает киевский режим

Первые французские самолеты Mirage-2000 будут переданы ВСУ в I квартале 2025 года. Париж становится одним из основных поставщиков вооружений и военной техники для киевского режима. Украина получает от Франции ракеты, бомбы, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы. Какую роль могут сыграть эти поставки и способны ли они что-то изменить — в материале «Известий».

Перспективы поставок самолетов

Париж поставит Киеву первые самолеты Mirage-2000 в начале 2025 года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. «Первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов», — сказал он. В комплекте с самолетами ВСУ получат и некоторый арсенал авиационного ракетного вооружения. Mirage-2000-5F адаптированы для выполнения миссий «воздух – земля» и, соответственно, несут ракеты большой дальности SCALP-EG и управляемые бомбы AASM.

Но буквально на днях появилась информация о том, что самолеты будут вооружены и относительно современными ракетами воздушного боя Mica. Фактически это могут быть изделия с возможностями современных американских ракет ближнего боя AIM-9X Sidewinder. Технически возможна поставка также более совершенных Mica с активной радиолокационной головкой самонаведения, которая по своим возможностям близка к AIM-120 AMRAAM. И, конечно, самолеты смогут применять более старые ракеты «воздух – воздух» R.550 Magic II, а также Matra Super 530D — их должно быть достаточно для выполнения задач ПВО, если вести борьбу с крылатыми ракетами и дронами типа «Герань». Конечно, старые ракеты могут оказаться неэффективными при борьбе с современными российскими самолетами и никак не спасут «Миражи» от ПВО российских войск.

Какие артиллерийские системы поставлены Францией Украине

Одним из самых известных образцов техники французского ВПК стала самоходная артиллерийская установка CAESAR. САУ считается современной и высокотехнологичной — автоматизированное заряжание, современная система управления огнем, быстрое развертывание и высокая мобильность. Установка производится французской компанией Nexter на шасси грузовика с колесной формулой 6х6 французской компании Arquus концерна Renault. 155-мм пушка может применять различные типы снарядов — от обычных до управляемых ERFB NR (Explosive Extended-Range Full-Bore) и KATANA. Дальность действия орудия до 40 км.

Первые поставки САУ CAESAR Украине были начаты летом 2022 года из Франции и Дании. На данный момент поставлено уже более 40 единиц на разных шасси. Артиллерийская система является вполне современной, но уже не уникальной. И главное — в таких количествах САУ CAESAR вряд ли могут как-то существенно повлиять на ход боевых действий. Тем более с учетом того, что ВКС России ведут настоящую охоту за любыми подобного рода образцами западной техники, оказавшимися в распоряжении ВСУ.

САУ CAESAR Источник изображения: Фото: TASS/Henning Bagger

Кроме САУ CAESAR из Франции для ВСУ были поставлены и более старые буксируемые 155-мм гаубицы TRF1, которые были приняты на вооружение в далеком 1979 году. Но ВСУ сейчас согласны на любую доступную к поставке артиллерию. Скорострельность гаубиц достигает шести выстрелов в минуту, дальность стрельбы — 24 км обычными и 30 км активно-реактивными снарядами.

Какие противотанковые средства Париж поставил Украине

Конечно, необходимо упомянуть французские противотанковые ракетные комплексы «Милан», которые были приняты на вооружении во Франции еще в 1972 году. Эти ПТРК изучали в свое время в советских военных училищах и учебных частях Советской армии как образцы западного вооружения. После серии модернизаций ПТРК «Милан» дошли до наших дней и в 2022 году достаточно большие количества этих комплексов были переданы Францией и Италией ВСУ. Он относится к тому же поколению ПТУРов, что и советский «Конкурс» и вряд ли может быть эффективным против самых современных российских танков. Но, конечно, может применяться по любой другой бронированной технике, укрытиям, точечным целям. Комплекс является переносным и может применяться без какого-то специального оборудования подготовленным солдатом. Дальность действия ПТРК — до 2–3 км. Управление ракетой ведется по проводам, а самые современные модификации ракет оснащаются тандемной кумулятивной боевой частью.

ПТРК «Милан» Источник изображения: Фото: REUTERS/Thomas Peter

По информации, которая появилась уже в 2024 году, Франция передала ВСУ некоторое количество самых современных переносных противотанковых комплексов Akeron. Вероятно, в этом случае французов интересует прежде всего апробирование нового комплекса в условиях боевого применения – то есть фактически они проводят войсковые испытания оружия, которое будет использоваться на Западе, а также будет поставляться на экспорт. Дальность действия ПТРК — до 5 км. Комплекс переносной и также может применяться пехотой. На данный момент в несколько стран НАТО и в Катар поставлено только несколько сотен образцов этого вооружения. Вряд ли появление ограниченного количества даже таких современных ПТРК сможет как-то серьезно сказаться на результатах противотанковой борьбы ВСУ. Точно так же, как в свое время не сыграли большой роли поставки ВСУ сотен «Джавелинов».

Франция до конца октября 2024 года планирует поставку ВСУ первой партии дронов-камикадзе — МТО. Ожидается, что их будет передано 100 единиц, и сегодня это, в принципе, первая серийная партия дронов французского производства. О возможной поставке заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Вполне может оказаться, что новые беспилотники не станут столь же популярными, как обычные FPV-дроны по причине заметно более высокой стоимости. Об эффективности же дронов МТО пока судить вообще рано.

Какую бронетехнику Франция поставляет Украине

Около сотни бронетранспортеров VAB были поставлены из Франции начиная с 2022 года. Машина родом из 70-х годов ХХ века — «бронированная машина переднего края», 5 тыс. которых было произведено для вооруженных сил Франции и поставок на экспорт. Бронетранспортер не обладает какими-то уникальными возможностями, но сегодня это лишь еще один образец в «зоопарке» техники ВСУ. Сравнивать VAB с какими-то современными бронетранспортерами Вооруженных сил России сложно, так как он серьезно уступает нашим бэтээрам по многим параметрам и скорее сопоставим с бронированными разведывательно-дозорными машинами БРДМ-2, некоторое количество которых еще используется Росгвардией и Вооруженными силами России.

Бронетранспортер VAB Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Самое интересное то, что Франция не предлагает к поставке Украине свой основной танк «Леклерк». Вероятно, одной из причин его отсутствия в украинском «зоопарке» является достаточно высокая стоимость и очень скромное количество этих машин в составе вооруженных сил Франции. По состоянию на этот год их там всего 215 единиц, и выделять даже ограниченное количество основных танков французской армии военные, видимо, не планируют. Хотя, конечно, это был бы, вероятно, один из самых дорогих в обслуживании танков у Украины. В общем, в этом смысле у франко-украинского военно-технического сотрудничества есть определенные «перспективы» — дорогие и бессмысленные, но они есть.

Танк «Леклерк» Источник изображения: Фото: ТАСС/Николай Новичков

В целом же появление в распоряжении ВСУ отдельных образцов французской военной техники в небольших «парадных» количествах вряд ли может оказать серьезное влияние на ход боевых действий.

Дмитрий Корнев