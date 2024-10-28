СМИ: компания из Китая будет возить туристов в космос

Deep Blue Aerospace продала два билета стоимостью $200 тыс. на первый полет в 2027 году, пишет South China Morning Post

ГОНКОНГ, 25 октября. /ТАСС/. Частная китайская компания Deep Blue Aerospace начала продавать билеты для космических туристов стоимостью 1,5 млн юаней (около $210 тыс.). Как сообщила газета South China Morning Post, она уже смогла продать два билета на первый полет в 2027 году.

Продолжительность суборбитального космического путешествия составит 12 минут, по меньшей мере 5 из них клиенты компании будут ощущать невесомость.

Базирующаяся в восточной китайской провинции Цзянсу компания выставила на продажу первые билеты 24 октября - они были проданы во время прямого эфира на платформе Taobao всего за 20 минут.

Как отмечает издание, цены китайской компании значительно ниже других ее конкурентов. Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона продает билеты за $600 тыс.