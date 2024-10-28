Русские оптоволоконные дроны подбивают танки ВСУ в самые уязвимые места

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские дроны с оптоволоконным управлением продолжают уничтожать различную бронетехнику формирований киевского режима, в том числе основные боевые танки.

Телеграм-канал "Архангел спецназа" разместил видео, где показывается уничтожение вражеского Т-64БВ. Боевая машина противника с противодронным мангалом двигалась на большой скорости по одной из дорог в Курском приграничье.

Видео: телеграм-канал "Архангел спецназа"

Беспилотник настиг "шестьдесят четвертый" и поразил его в расположенную в корме бронеплиту. Кумулятивная струя вывела из строя двигатель и трансмиссию, после чего танк лишился возможности двигаться дальше.

Через некоторое время по обездвиженному танку ударили уже вторым БПЛА, сделав своеобразный контрольный выстрел.

Обращает на себя внимание высокое качество передаваемой картинки - благодаря наличию оптического волокна дроны не подвержены влиянию средств радиоэлектронной борьбы.