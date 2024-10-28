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США получат Meadowlands для глушения российских спутников

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Фото: L3Harris
Фото: L3Harris.

США получат генератор помех Meadowlands для борьбы со спутниками в 2025 году

Космические силы (КС) США получат оружие для глушения российских и китайских спутников в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на КС.

Систему под названием Meadowlands разработала компания L3Harris. Новый комплекс представляет собой облегченную версию генератора помех Counter Communications System, который эксплуатируют с 2020 года. Отмечается, что Meadowlands может получить обновленное программное обеспечение, которое позволит глушить большее количество частот.

В командовании космических систем КС США сообщили, что в сентябре система Meadowlands завершила все испытания на системном уровне. В первом квартале 2025-го военные определят, когда первые пять комплексов будут считаться боеготовыми.

Первые системы передадут подразделению радиоэлектронной борьбы Space Delta 3, а всего американские военные хотят получить 32 комплекса Meadowlands. Изначально первые изделия планировали передать КС США в октябре 2022 года, но возникли неназванные технические проблемы.

В июле агентство Bloomberg сообщало, что до конца 2024 года Космические силы США развернут 13 устройств Remote Modular Terminal для подавления сигнала спутников потенциального противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Град РСЗО
Проекты
2020-й год
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