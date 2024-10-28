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Военное обозрение

«Балтийский завод» определился со сроками спуска на воду четвёртого серийного атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220

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Источник изображения: topwar.ru

Четвертый серийный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 «Арктика» в ближайшее время будет спущен на воду, ССЗ «Балтийский завод», где строится вся серия ледоколов этого проекта, уже определился с датой торжественной церемонии.

Согласно опубликованной информации, «Чукотку» спустят на воду на следующей неделе в предпоследний день месяца, т. е. 30 октября. В Санкт-Петербурге ожидают представительную делегацию, на Балтийский завод прибудут представители президента и правительства, «Росатома» и ОСК. После спуска ледокол будет достраиваться на воде, заказчику его планируют передать в 2026 году.

Универсальный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 типа «Арктика» был заложен в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе 16 декабря 2020 года. Судно строится с учетом новых технических решений, опробованных в ходе испытаний на головном ледоколе серии. Судно является четвертым серийным и пятым в серии, учитывая головной ледокол «Арктика» и серийные «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Первые три ледокола уже работают на Северном морском пути, «Якутия» готовится к скорой передаче заказчику.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы являются самыми большими и мощными в мире.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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