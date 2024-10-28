Войти
Lenta.ru

Обновленный «Ансат» представили на саммите БРИКС

101
0
0
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости.

«Вертолеты России» представили обновленный «Ансат» и Ми-38 на саммите БРИКС

Холдинг «Вертолеты России» «Ростеха» представил участникам и гостям саммита БРИКС в Казани новые вертолеты. Об этом сообщили в госкорпорации.

В аэропорту столицы Татарстана показали многоцелевой вертолет Ми-38, обновленный «Ансат» и Ми-171А3 для деловых перевозок.

«В Казань прилетел Ми-171А3 в конфигурации Aurus. Новейшая модификация создана для бизнес-перевозок. В этом исполнении вертолет может перевозить до десяти пассажиров, его салон включает все необходимое для комфортного перелета, в том числе на большие расстояния», — говорится в сообщении.

Один из представленных «Ансатов» выполнен в импортозамещенном облике. Машина получила отечественные компоненты автопилота и системы управления, а также российские двигатели ВК-650В. Кроме того, вертолет получит новый несущий и хвостовой винты, а также доработанный фюзеляж.

В сентябре стало известно, что серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия холдинга «Вертолеты России». Вертолет получил новые двигатели и комплекс радиоэлектронного оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ка-32
Ми-17
Ми-38
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
КумАПП
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»