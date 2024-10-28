Цветочки для ВСУ: как работают дроны «Герань-2» и «Гербера»

Эксперт Кондратьев — о дроне «Герань-2»: такой системы нет ни у кого в мире

Беспилотный летальный аппарат (БПЛА) «Герань-2» — дрон-камикадзе дальнего действия, уже зарекомендовавший себя на фронте как высокоэффективный. Нередко работает вместе с «Герберой» — этот дрон меньше и дешевле и может использоваться как ложная мишень, вынуждая противника переводить дорогостоящие ракеты средств противовоздушной обороны (ПВО). О том, как работают «цветочки», — в материале «Известий».

Технические характеристики

Напрямую технические характеристики «Герани» и «Герберы» Российской армией не раскрываются. На фоне этого «Герань-2» часто связывают с иранским Shahed-136. Как рассказал в беседе с «Известиями» основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, они действительно очень похожи внешне, однако с точки зрения начинки есть много существенных различий.

ТТХ Герань-2. Источник: iz.ru

По словам собеседника издания, стартует «Герань» со специального устройства, скорость сваливания преодолевает за счет использования твердотопливного ускорителя, пиропатрона. Когда дрон набирает скорость, включается бензиновый двигатель, работающий с характерным звуком, из-за которого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) этот беспилотник нередко зовут мопедом. Приспособления для посадки или возвращения к оператору не предусмотрены.

Кондратьев также подчеркнул, что 50 кг боеприпаса — это достаточно много, в четыре раза больше, чем в снаряде американской гаубицы M777. Так, дополнил он, для более эффективного применения «Гераней» российские военные увеличивают нагрузку на силы ПВО противника более дешевыми «Герберами», очень похожими на «Герани» внешне и сделанными из фанеры и пенопласта.

«Для того чтобы ВСУ не сбивали «Герани», в состав их тактики применения был добавлен комплекс «Гербера». Все они работают в составе скоординированного роя, потому что была проблема, что ПВО ВСУ уничтожали часть «Гераней», снижая эффективность наших атак. Теперь сначала летят и отвлекают внимание на себя «Герберы». Они разряжают ПВО, а потом летят «Герани», когда противник уже ослаблен: надо перезарядиться или вообще могут закончиться снаряды», — рассказал эксперт.

Так, «Гербера» не только дешевле, но и меньше, с меньшей массой боевой нагрузки. Но это не делает аппарат менее эффективным — «Гербера», помимо отвлечения противника, может вести съемку и передавать данные оператору. Чтобы сделать «Герберу» более заметной для радиолокационных станций ВСУ, на борту БПЛА находится линза Люнеберга — устройство, резко меняющее реальную радиолокационную сигнатуру дрона в большую сторону, добавил Кондратьев.

«Однако и «Герань» подавить стало в разы сложнее, она прошла свою очередную модификацию. Первая — применение помехоустойчивого навигационного комплекса «Комета». Вторая модернизация — на дроны «Герань» стали устанавливать CRPA-антенны. Раньше, если в «Герань» было загружено полетное задание, она взлетала и всё, а сейчас непосредственно на подлете к объекту оператор может корректировать наведение на самую уязвимую точку. Если говорить о совокупности этого всего, то такой системы нет ни у кого в мире. Самое важное, что у всего этого крайне низкая цена», — заявил он.

Также, отметил эксперт, «Герань» сделана из специальных композитных материалов, чтобы она была меньше заметна для радиолокационных станций ВСУ.

Применение в зоне спецоперации

Информация о применении Российской армией «Герани» и «Герберы» чаще поступает с украинской стороны. Также о работе этих дронов сообщают и военные корреспонденты. Так, военкор «Известий» Валентин Трушнин рассказал о подробностях массированного удара по энергообъектам Украины в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и еще пяти областях страны. Тогда, 26 августа, в Минобороны России высказались более сухо.

«Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены», — прокомментировали в ведомстве.

Также в распоряжении Известий есть кадры нанесения удара по крупному складу боеприпасов ВСУ в июле. При этом со стороны украинских СМИ сообщения об атаках «Гераней» и «Гербер» появляются почти каждый день.