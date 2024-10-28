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Военное обозрение

Американский эксперт: Запад довёл до истощения свой стратегический арсенал

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Источник изображения: topwar.ru

После завершения вооруженного конфликта на Украине стратегические арсеналы Запада окажутся полностью истощены, в то время как Россия сохранит за собой роль крупной ядерной державы. Об этом заявил профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман.

В своей статье, опубликованной в американском издании National Interest, Берман подчеркнул, что Россия в результате событий последних лет лишь укрепила свою роль на мировой арене благодаря сотрудничеству с Китаем, Ираном и КНДР. При этом союзники США продолжают стремительно утрачивать свой потенциал. В качестве ярких примеров стран, существенно истощивших свои арсеналы, Берман называет такие ядерные державы, как Великобритания и Франция. Кроме того, многие страны Запада успели растратить свои арсеналы, опосредованно противостоя России и снабжая вооружениями и боеприпасами украинскую армию.

Ранее главком НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи отметил, что российская армия станет еще сильнее после окончания боевых действий в рамках украинского кризиса, в связи с чем альянсу следует активнее наращивать свою военную мощь.

В интервью немецкому журналу Spiegel Каволи констатировал, что по итогам СВО командованию НАТО еще только предстоит подготовиться к противостоянию с обладающей крайне высоким потенциалом российской армией, являющейся, по мнению главкома сил альянса в Европе, угрозой безопасности Запада.

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