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ТАСС

В СФ считают, что слова Шольца о НАТО нацелены на "отрезвление" Киева

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Здание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Наталья Никонорова добавила, что внимание к Украине в ЕС и Североатлантическом альянсе снижается

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отсутствии сейчас необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО, чтобы отрезвить киевский режим. Такое мнение высказала ТАСС сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что сейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО. Он напомнил, что за приглашением обычно следует довольно быстрое принятие в члены альянса, но страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО.

"Заявление господина Шольца, видимо, является попыткой несколько отрезвить неблагодарных представителей киевского режима. С точки зрения Запада указанные утверждения Шольца вполне закономерны и полностью укладываются в план по ослаблению России руками подневольного киевского режима", - сказала Никонорова.

Сенатор добавила, что западная помощь поступает Киеву уже не так часто и в иных количествах, а внимание к Украине в ЕС и Североатлантическом альянсе снижается. На фоне того, что украинский фронт сыплется, Зеленский и его свита нацелены как можно дольше удержаться у власти, считает она.

"Поэтому он вынужден продолжать повторять все те же нарративы о скором вступлении бывшей УССР в НАТО, о небывалой силе ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), о том, что весь мир якобы поддерживает киевский режим и так далее. То есть Зеленский находится в безвыходном положении, в которое он завел себя сам своими предыдущими действиями и заявлениями. От бессилия в ход идут уже даже ультиматумы - он замахнулся устанавливать своим "западным партнерам" какие-то конкретные сроки, например на одобрение "плана перемоги", - заключила собеседница агентства. 

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