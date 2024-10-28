Собянин: около 500 предприятий ОПК в Москве работают на нужды СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Порядка 500 столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в беседе с журналистами ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

"Около 500 предприятий ОПК работают на [нужды] СВО. Это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия. Это конструкторские и проектные бюро, опытное производство, массовое производство", - сказал Собянин.