Мирошник: Западу дешевле использовать Киев как военный полигон вне НАТО

Альянс получил от Украины все, что хотел в военном плане, считает посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Западу выгодно использовать Украину как военный полигон и площадку для испытания оружия для войны с Россией вне членства Киева в НАТО. Такое мнение ТАСС выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Никакой добавленной стоимости от официального присоединения Киева к НАТО Запад не получает - только обязательства. Все, что Североатлантический альянс хотел получить от Украины в военном плане, он уже получил и получает в данный момент: использование живой силы Украины в своих интересах, ее территорию как зону военных действий, как площадку для испытания вооружений, саму войну с Россией чужими руками. Официальное присоединение Киева к Альянсу только сформирует юридические обязательства НАТО перед Киевом, в чем его западные участники совершенно не заинтересованы. Им гораздо выгоднее получать все и не иметь за это никаких обязательств", - сказал он.

Мирошник отметил, что Запад для сотрудничества с Киевом выдумывает "всевозможные названия, не несущие за собой никаких обязательств [по типу] партнеров, аспирантов и прочей пустоты", а сейчас открыто заявил, что "НАТО за Украину воевать не намерен".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нет необходимости принимать решение о приеме Украины в НАТО. По его словам, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Североатлантического альянса.