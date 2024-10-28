Германия становится центром военных усилий против России (Evrensel, Турция)

Президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время двусторонней встречи на саммите G7 в Эльме, Германия.

Evrensel: в Германии создан новый военно-морской командный центр НАТО

В Германии создан новый военно-морской командный центр НАТО, сообщает Evrensel. По мнению автора статьи, Североатлантический альянс таким образом нарушил условия "Договора 2+4" о запрете на размещении иностранного контингента на территории бывшей ГДР.

Юджель Оздемир

Подобно тому как Федеративная Республика Германия была на переднем крае борьбы капиталистических империалистических стран против Советского Союза во время холодной войны, сегодняшняя Германия тоже стремительно движется к тому, чтобы стать центральной страной и основным штабом фронта против России.

Одним из признаков этого является открытие нового командного центра НАТО в немецком городе Росток в начале недели, вызвавшее очередной всплеск напряженности в отношениях между Россией и Германией. Новый командный центр, чье официальное название звучит как "Командир оперативной группы Балтика" (CTF Baltic), был справедливо объявлен немецкими средствами массовой информации "командным центром НАТО".

В военно-морском командном центре, созданном для обеспечения эффективной борьбы и координации действий против "российской угрозы" с Балтийского моря, будут служить военнослужащие Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции. В командном центре в мирное время будет находиться до 60 военнослужащих, а в оперативных ситуациях — до 240 военных, командование на протяжении пяти лет будет осуществлять Германия. Затем эти полномочия перейдут к Польше и Швеции.

У России есть право размещать военно-морские силы в Балтийском море, поскольку Калининградская область граничит с Балтикой.

При этом самым спорным аспектом CTF Baltic, созданного 12 европейскими странами — членами НАТО под руководством Германии, является то, что он будет расположен в Ростоке. Раньше, до воссоединения Германии, это был город Германской Демократической Республики.

Во вторник, 22 октября, Россия отреагировала на то, что штаб-квартира CTF Baltic будет находиться в Ростоке, вызвав посла Германии в Москве Александера Графа Ламбсдорфа в министерство иностранных дел. В качестве причины было указано на нарушение "Договора 2+4", подписанный в сентябре 1990 года между ФРГ и ГДР, а также Советским Союзом, Францией, Великобританией и США. В третьем пункте пятой статьи договора говорится, что после вывода вооруженных сил СССР из ГДР иностранные войска и ядерное оружие или его носители не будут размещаться и развертываться в данной части Германии.

Иными словами, стороны, подписавшие "Договор 2+4", гарантировали, что никакие иностранные военнослужащие, кроме немецких военных, не будут размещаться в регионе, который раньше был в границах ГДР. Поскольку условия изменились, Германия фактически нарушает соглашение. В ответ на реакцию Москвы министр обороны Германии Борис Писториус, открывший военно-морской центр в Ростоке, заявил: "CTF Baltic — это не новая штаб-квартира НАТО, а национальная штаб-квартира, где не дислоцируются войска НАТО. Таким образом, о нарушении „Договора 2+4“ речи не идет. Германия сотрудничает с НАТО, и это естественная ситуация".

То, было ли создание данного штаба спланировано НАТО, уже не важно. Потому что решающим фактором является присутствие в созданном центре в Ростоке "иностранных военных" стран альянса, как выходящих к Балтийскому морю, так и не имеющих выхода к нему. В соглашении фактически говорится, что в регионе бывшей ГДР не будут размещаться иностранные войска. То есть речь идет не о НАТО, а об иностранных военнослужащих.

Основная задача центра — координация действий объединенного командования против российского флота в Балтийском море. Этого никто не скрывает. Поскольку НАТО объявило Россию врагом еще до начала украинского конфликта, тот факт, что страны-члены НАТО объединяются и действуют сообща на этой основе, считается обычной ситуацией.

Также было гарантировано, что НАТО не будет расширяться в Восточную Европу, которая была сферой влияния СССР. Однако со временем альянс де-факто нарушил это условие и включил в свой состав многие страны Восточной Европы. На этом НАТО не остановилась и попыталась принять в свои ряды Украину, что и подготовило почву для сегодняшнего конфликта.

Несмотря на то, что за прошедшее время новый порядок, созданный после холодной войны, начинает давать трещины по всем направлениям, западные страны хотят продолжать гнуть свою линию, исходя из того, что соглашения, подписанные в прошлом, их ограничивают. Это, конечно, усилит напряженность и повысит опасность более крупной войны.

Германия, увеличившая с помощью CTF Baltic военный потенциал НАТО против российского флота в Балтийском море, на этой неделе подписала с Великобританией "Соглашение Trinity House", нацеленное на углубление стратегически важного военного сотрудничества.

Если добавить ко всему этому увеличение военных расходов на фоне украинского конфликта, популяризацию милитаристских дискурсов во внешней политике и наращивание мощностей по производству оружия, становится очевидно, что Германия, имеющая крупнейшую экономику в Европе, движется по пути к тому, чтобы в то же время стать величайшей военной силой против России. Ведя за собой другие европейские страны, Германия показывает, что в отсутствие "старшего брата" — США она намеревается возглавить Европу в военном отношении.

В условиях экономического спада и стагнации Германия неизбежно будет проводить более агрессивную внешнюю политику с военной точки зрения. Просто при взгляде на события этой недели становится понятно, что немецкие олигархи и правительство предпринимают шаги, которые ставят под угрозу безопасность людей. Необходимо вести решительную борьбу против этих милитаристских ходов, исходя в том числе из исторического опыта.