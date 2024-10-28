ВВС Южной Кореи провели учения по отражению масштабной воздушной атаки КНДР

Гонконг. 25 октября. ИНТЕРФАКС - ВВС Южной Кореи в пятницу отрабатывали на маневрах отражение массированной атаки с воздуха, которую по сценарию учений предприняли военные КНДР, сообщает "Рёнхап".

В маневрах принимали участие 70 военных самолетов, в том числе истребители-бомбардировщики F-35, а также системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы средней дальности KM-SAM.

Согласно сценарию, КНДР применила против Южной Кореи 800 самолетов и различных ракет. Южнокорейские истребители должны были перехватывать приближающиеся самолеты, а системы ПВО - сбивать подлетающие крылатые и баллистические ракеты.

Однако в целях безопасности южнокорейские военные боевых стрельб не вели.

В ходе учений председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи Ким Мен Су посетил базу ВВС "Осан", в 60 км к югу от Сеула, и призвал ее служащих быть полностью готовым к действиям Северной Кореи.