Злая правда. Саммит БРИКС вызвал Запад на откровенность

Завершившийся саммит БРИКС стал свидетельством стремительных изменений геополитического ландшафта. Союз государств Глобального Юга — не просто реальная альтернатива западной модели мироустройства. Он еще и символ надежды большинства стран на возможность суверенного развития, которой в международной политике категорически не хватало последние три десятилетия. Потому-то успехи нового союза вызывают яростное неприятие прежних хозяев мира во главе с Америкой.

"Вступление в объединение Ирана, Египта, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии (это государство пока не подтвердило своего членства. — ИноСМИ) — еще одна причина перестать недооценивать этот формат взаимодействия стран с развивающейся экономикой в том виде, в каком он задумывался и реализуется в рамках БРИКС, — пишет индийская The Hindu. — Хотя многие из стран — членов группы имеют тесные связи с США и Европой, вполне очевидно, что, по их мнению, в системе функционирования нынешних институтов глобального управления наблюдается несправедливый перекос в сторону "старой гвардии" Запада".

Важнейшее отличие БРИКС+ от разваливающихся альянсов вроде G7, ЕС и НАТО состоит в том, что каждый из членов союза поддерживает необходимый ему баланс интересов. Лучше всего это видно на примере Турции. Страна — член Североатлантического альянса, но тем не менее президент Реджеп Эрдоган принимал участие в казанском саммите.

"По словам Керима Хаса, независимого аналитика турецко-российских отношений из Москвы, Эрдоган, возможно, ищет инвестиций от членов БРИКС, чтобы поддержать слабеющую экономику Турции, — отмечает The New York Times. — "Инвестиций из западных стран недостаточно, и Эрдогану важно наладить отношения со странами-инвесторами, такими как Китай и Индия", — сказал он, добавив, что Эрдоган, возможно, также хочет улучшить отношения с членами БРИКС на Ближнем Востоке. И, наконец, по словам господина Хаса, господин Эрдоган, возможно, рассчитал, что БРИКС стал блоком, который он не может игнорировать. "Это как будто нужно успеть на поезд, — сказал г-н Хас. — Если он опоздает, ему будет сложнее стать участником".

Образ БРИКС как поезда, на который стремятся успеть потенциальные участники, стал одним из самых популярных. Расширение состава постоянных участников организации до девяти и появление статуса "государства-партнера" прямо свидетельствует, что страны-основатели понимают опасности стремительного роста. Если объединение станет слишком обширным, без выработки системы согласования участников это фактически заблокирует его деятельность. С другой стороны, если закрыть двери для новых стран, это может толкнуть их в объятия геополитических соперников, прежде всего Америки. И это тоже хорошо видно на примере Турции: ее стремление в БРИКС — во многом реакция на неприлично затянувшееся вступление в Евросоюз.

"В Казань приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В этом нет ничего предосудительного. Россия — член Организации Объединенных Наций (она не какая-нибудь нацистская Германия, которая вышла из Лиги наций), и если ООН хочет быть универсальной, глобальной, то должна поддерживать связь с Россией, — замечает чешская Lidovky. — Другое дело — Турция или Сербия. Должен ли Запад в них усомниться? Упрекнуть их в участии в саммите БРИКС? Выставить им условия и ультиматумы? Лучше не стоит. Западу самому стоит задуматься, почему для стольких стран близких к традиционному Западу саммит БРИКС в России — столь привлекательное событие".

Запад, однако, совершенно не спешит прислушаться к голосу здравомыслия. Большинство западных наблюдателей даже после трех дней работы саммита концентрируются вовсе не на его глобальных итогах, а на отвечающих их интересам частностях. Основное внимание уделено экономической стороне, в частности, новой межгосударственной платежной системе и финансовым структурам. С завидным упорством и то, и другое рассматривается исключительно как замена, а не альтернатива ныне существующим, которые обслуживают прежде всего западные интересы.

При этом западные элиты признают: дескать, услышав о планах БРИКС, мы начали готовить новые экономические войны. "Альтернативные платёжные системы "могут не обеспечить ожидаемого иммунитета от санкций", — приводит американский Bloomberg слова Тома Китинга, директора Центра финансов и безопасности Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне. — "Поскольку США — и всё чаще Великобритания и ЕС — разрабатывают механизмы санкций и экспортного контроля, которые имеют экстерриториальное действие, западные санкции всё равно могут оказывать влияние".

Вряд ли можно найти лучший аргумент в пользу скорейшего появления финансовых инструментов БРИКС, равно как и в пользу скорейшего присоединения к организации заинтересованных в экономическом суверенитете новых участников. Западные элиты настолько напуганы перспективами нового объединения, что отказываются искать пути к сотрудничеству. Вместо этого они твердят как заклинание, что БРИКС+ угрожает "цивилизованному миру" и "порядку, основанному на правилах".

"Можно ли считать БРИКС форматом, представляющим угрозу для Североатлантического альянса? Ответить на этот вопрос следует положительно, — пишет польский портал Defence24 в статье "Будет ли БРИКС угрожать НАТО?", — и здесь следует особо подчеркнуть, что речь идет вовсе не о растиражированном страхе перед объединенными потенциалами российской, китайской и индийской армий, которые якобы общими усилиями будут атаковать страны НАТО. Развитие БРИКС угрожает НАТО косвенным образом".

Что же это за образ, который так пугает западных наблюдателей вообще и польских в частности? Оказывается, БРИКС угрожает лишить Североатлантический альянс (читай — западную цивилизацию) рынков сбыта оружия и возможности силового влияния на несогласных! "Возможная (и вероятная) победа "Грузинской мечты" на предстоящих парламентских выборах может толкнуть Тбилиси в объятия России и, следовательно, в руки БРИКС, — признает Defence24. — Не нужно объяснять, что такой поворот событий остановит начатый много лет назад процесс сближения Грузии с НАТО".

Представим на минуту, что на казанском саммите БРИКС не были достигнуты важные договоренности о новых международных институтах. Что на нем не состоялось урегулирование пограничного спора между Индией и Китаем. Что на него не приехал генеральный секретарь ООН (и не вызвал бы зубовный скрежет у киевского режима и его хозяев), а также Реджеп Эрдоган и другие мировые лидеры. Даже в этом случае высокая встреча достигла бы безоговорочно важного результата, продемонстрировав миру, чего на самом деле хочет коллективный Запад, а чего — Глобальный Юг.

Быстрое и эффективное расширение БРИКС вызывает у западного мира все более острые пароксизмы ненависти. Во что они выливаются, показал конфликт на Украине. Мировое сообщество может пойти на поводу у Вашингтона и его сателлитов, готовых вооруженной рукой навязать свою волю, — а может присоединиться к Москве, Пекину, Нью-Дели и их партнерам, чтобы лишить коллективный Запад такой возможности. Очевидность этого выбора и есть главный итог саммита в Казани.

Антон Трофимов