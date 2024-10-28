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Военное обозрение

Обнаружены трещины в шасси: Бельгия свернула эксплуатацию бронемашин Piranha IIIC

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Источник изображения: topwar.ru

В сухопутных войсках довольно редко сворачивается эксплуатация машин из-за обнаруженных дефектов в их конструкции. Обычно такая практика характерна для боевой авиации. Тем не менее за последние 5 лет Минобороны Бельгии уже третий раз приостанавливает использование бронемашин Piranha IIIC 8х8.

Причиной для такого решения стало обнаружение трещин на шасси ряда экземпляров, состоящих на вооружении различных подразделений.

Безопасность имеет первостепенное значение, и мы не хотим идти на ненужный риск, пока у нас не будет четкого видения ситуации

- отметили в военном ведомстве.

Проверке подлежат все находящиеся на вооружении бронетранспортеры. На оснащение бельгийской армии они начали поступать в 2008 году. Всего было получено по меньшей мере 127 Piranha IIIC, выпускаемых в нескольких версиях (пехотная, инженерная, командирская, санитарная и т.д.). Самая распространенная модель, Fuselier, вооружена 12,7-мм пулеметом и может транспортировать 10 мотострелков. При этом имеются планы заменить их тяжелыми многоцелевыми бронеавтомобилями французской разработки Griffon.

Как указывается в западной прессе, еще неизвестно, является ли эта проблема уникальной для бельгийской армии или она касается других вооруженных сил, поскольку Piranha IIIC находится также на вооружении таких стран как Дания, Канада, Испания и Швейцария. Кроме того, американский БТР Stryker был создан на базе этой бронемашины.

В 2019 году Минобороны Бельгии временно приостанавливало эксплуатацию 40% БТР Piranha IIIC и Pandur после обнаружения неисправности в автоматической системе пожаротушения. В том же году аналогичное решение было принято в отношении части легких многоцелевых тактических бронеавтомобилей VTLM Lynx, опять же из-за трещин в шасси.

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Страны
Бельгия
Дания
Испания
Канада
США
Швейцария
Продукция
Pandur II
Stryker
Град РСЗО
Проекты
Piranha
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