Войти
ТАСС

В РФ учредили общественное движение участников СВО "Войсковое братство "Свои"

102
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Движение будет оказывать содействие в различных видах помощи и поддержки его участникам в решении социальных и бытовых проблем, проведении медицинской, социальной реабилитации, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Учредительное собрание общественного движения участников специальной военной операции (СВО) "Войсковое братство "Свои" состоялось в Центральном доме российской Армии (ЦДРА) в Москве. Его организаторами стали военнослужащие - участники спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Также инициаторами объединения стали военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации, Общероссийская общественная организация ветеранов вооруженных сил в лице председателя Совета организации генерала армии Виктора Ермакова, руководители ветеранских объединений видов и родов войск ВС РФ.

"В своей деятельности вновь сформированное общественное движение будет оказывать содействие в различных видах помощи и поддержки его участникам в решении социальных и бытовых проблем, проведении медицинской, социальной реабилитации, в развитии и поддержке социальной активности участников движения. Осуществлять работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также содействовать государственным органам и общественным объединениям в деле военно-патриотического воспитания молодежи, сохранении и приумножении патриотических и исторических традиций, проведении мероприятий по укреплению единства и общности участников движения", - сказали в ведомстве.

В учредительном собрании приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Она отметила, что у фонда, а также военно-социального центра будет налажено взаимодействие с новым движением. "Ваш опыт работы в ветеранских и общественных организациях для нас будет необходим. Усиливая наше взаимодействие, мы сможем сделать очень многое для тех, кто будет возвращаться из зоны СВО, и для тех ветеранов, кто защищал интересы нашего государства в предыдущие локальные войны и конфликты", - сказала Цивилева.

Поддержка министра обороны РФ

Идею создания движения поддержал министр обороны РФ Андрей Белоусов, отметил его заместитель - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. "Важно, что идея создания движения, исходящая от самих участников специальной военной операции, имеет целью объединить современных защитников Отечества и членов их семей для оказания им всесторонней поддержки, вовлечения в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранения и приумножения славных боевых традиций вооруженных сил", - подчеркнул Горемыкин.

В рамках собрания прошел телемост с личным составом в зоне СВО и военнослужащими в госпиталях Минобороны РФ - на нем военные обменялись мнениями по вопросу создания нового общественного движения. Кроме того, заместители министра обороны РФ наградили военнослужащих - участников специальной военной операции государственными наградами, а также вручили ветеранам военной службы, внесшим значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции, ведомственные медали "За помощь и милосердие". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»