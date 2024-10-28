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Военное обозрение

Извлекая уроки из украинского конфликта: армия Франции заменяет артиллерийских наводчиков дронами

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Источник изображения: topwar.ru

Подразделения французской армии, оснащённые 155-мм САУ CAESAR, развертывают дроны SMDR для ведения разведки и обнаружения целей. Данные БПЛА, способные работать на расстоянии до 30 км от артиллерийских позиций, обеспечивают разведку на поле боя, заменяя традиционных передовых наблюдателей, которым приходится действовать в опасной близости от противника.

Этот новый подход, сформировавшийся на основе уроков, извлечённых из продолжающегося украинского конфликта, отражает растущую зависимость войск от беспилотных систем в современной войне

- говорится в западной прессе.

Как указывается, конфликт продемонстрировал жизненно важную роль дронов в повышении ситуационной осведомлённости и точности наведения на цели. В связи с этим корректировщикам огня теперь не нужно находится на передовой или проникать в тыл противника, так как они могут наводить артиллерию, используя БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Дрон SMDR имеет массу 15 кг и размах крыла 4 м. Время автономной работы составляет 2:30, дальность действия 30 км, средняя скорость 68 км/ч, высота полета 3400 м, время для развертывания двумя операторами менее 20 минут, приемлемая для работы температура от -10 до +49°С.

Для передачи информации, ограниченной 30 км от наземной станции, используется безопасный канал передачи данных (µTMA).

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Проекты
БПЛА
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