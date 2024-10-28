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ТАСС

СМИ: Словакия с начала СВО передала Украине военные материалы на €700 млн

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Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: Фото: AP Photo/Petr David Josek

По информации агентства TASR, при этом республика получила только €82 млн в качестве компенсации от ЕС

БРАТИСЛАВА, 25 октября. /ТАСС/. Словакия после 24 февраля 2022 года передала в дар Украине военные материалы почти на €700 млн. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на пресс-секретаря Верховного контрольного управления республики Даниэлу Болех-Добакову.

При этом, согласно контрольному управлению, республика пока получила от Евросоюза частичную компенсацию за оказанную Украине военную помощь в сумме €82 млн. О каких материалах идет речь, не сообщается.

Действующее правительство Словакии, назначенное год назад по итогам парламентских выборов в республике, прекратило безвозмездно оказывать Киеву военную помощь. Кабмин допускает коммерческие поставки военных материалов на Украину. 

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