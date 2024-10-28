Володин обсудил с Чемезовым законодательное обеспечение развития компаний в ВПК

На прошлой встрече председатель ГД и генеральный директор "Ростеха" говорили о производстве отечественных самолетов для полетов в РФ на межрегиональных авиалиниях

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым вопросы законодательного обеспечения развития высокотехнологичных компаний в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Обсуждались вопросы законодательного обеспечения развития высокотехнологичных компаний в сфере ВПК", - отмечается в сообщении.

Ранее в августе Володин уже встречался с Чемезовым по вопросам законодательного обеспечения условий развития российского авиастроения. В частности, на встрече обсуждалось производство отечественных самолетов для полетов в РФ на межрегиональных авиалиниях.