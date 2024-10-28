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ЦАМТО

Казахстан намерен производить турецкие БЛА и барражирующие боеприпасы

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Беспилотник Anka-S
Беспилотник Anka-S.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 25 октября. Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в работе 4-й международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA EXPO-2024 (Стамбул).

Как сообщают казахстанские СМИ, по итогам проведенных на мероприятии переговоров стало известно о намерении организовать в Казахстане производство турецких БЛА и барражирующих боеприпасов.

Так, Руслан Жаксылыков провел переговоры с генеральным директором компании Baykar Defense Халуком Байрактаром. Стороны пришли к соглашению о разработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиационных комплексов и барражирующих боеприпасов оперативного уровня на территории Казахстана.

Справочно:

Следует отметить, что Baykar Defense активно поставляла БЛА "Байрактар TB2" Вооруженным силам Украины, как до начала спецоперации, так и в ходе ее проведения по контрактам с украинским Министерством обороны, странами-союзниками украинских властей и даже самостоятельно подарила несколько аппаратов. В.Зеленский наградил Халука Байрактара украинским орденом "За заслуги". Глава компании ранее заявил, что не будет продавать свои БЛА России.

В мае 2022 года в Анкаре АО "НК "Казахстан инжиниринг" и турецкая Turkish Aerospace подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающий организацию в Казахстане линии сборки и технического обслуживания разведывательно-ударных БЛА "Анка". Беспилотники "Анка-S" уже приняты на вооружение ВС Казахстана. Тем не менее, с учетом договоренностей с Baykar Defense, на текущий момент неизвестно, будет ли реализован проект с Turkish Aerospace в полном объеме.

В ходе SAHA EXPO-2024 Руслан Жаксылыков также провел переговоры с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и главой Директората оборонной промышленности Халуком Гергюном.

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