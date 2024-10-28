Будет ли БРИКС угрожать НАТО? (Defence24, Польша)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменивается рукопожатием с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как они сфотографируются на саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге, Южная Африка, 27 июля 2018 г. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стоит между Путиным и Эрдоганом.

Defence24: БРИКС будет оказывать все большее влияние на судьбы мира

БРИКС становится все более значим в международной политике и будет оказывать все большее влияние на судьбы мира, пишет Defence24. Поэтому автор статьи советует НАТО держать руку на пульсе, ведь развитие БРИКС косвенным образом угрожает блоку. Тому есть несколько причин.

БРИКС — это формат, который с каждым годом становится все более значимым в международной политике. Следует ли воспринимать его как реальную угрозу для НАТО?

После последнего саммита БРИКС в Казани ответ на этот вопрос уже не кажется столь очевидным. В дискуссиях о БРИКС часто можно встретить два противоположных подхода к этому формату. Одни видят в группе геополитического гиганта, готового противостоять западному мировому господству, в то время как другие иронизируют и отываются об этой форме многостороннего сотрудничества пренебрежительно. Оба эти подхода, на наш взгляд, не совсем верны по нескольким причинам.

Альянс контекста

История БРИКС начинается в XXI веке, когда в публичном пространстве стали появляться идеи о создании платформы, способствующей сотрудничеству так называемых развивающихся экономик. Первый саммит группы состоялся в 2009 году в Екатеринбурге, на котором встретились представители Бразилии, России, Индии и Китая. В 2011 году к формату официально присоединилась Южная Африка, и с тех пор он стал называться БРИКС (Brasil, Russia, India, China, South Africa).

Причин для создания такой платформы было несколько. Одна из них — необходимость противостоять экономической и политической монополии Запада, а также снизить зависимость от доллара и банковской системы SWIFT. Однако со временем цели формата начали меняться, и государства, участвующие в нем, начали видеть другие преимущества от своего присутствия в БРИКС.

На организованной Польским институтом международных отношений конференции под названием "БРИКС+. Антизападный альянс или риторический мыльный пузырь?" Марек Менкишак (Marek Menkiszak) из Центра восточных исследований отметил, что БРИКС является политической надстройкой для развития двустороннего сотрудничества. Этот альянс также дает возможность участвующим в нем странам стать более заметными на международной арене. К этому пониманию приходят все больше политиков Глобального юга, а лидеры БРИКС, в свою очередь, хорошо понимают их устремления, предоставляя им пространство для выражения разочарования в политике Запада.

Саммит в Казани и успех России

В последние месяцы мы наблюдаем расширение альянса. В начале этого года к БРИКС присоединились такие страны, как Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Присоединение этих стран привело к тому, что в настоящее время страны БРИКС представляют около 46% населения мира, более 40% объема добычи нефти и около 30% глобального ВВП. Если добавить к этому тот факт, что к группе хотят присоединиться еще несколько десятков стран, то никаких сомнений в том, что международная позиция БРИКС будет только расти, нет.

Саммит БРИКС в Казани, прошедший с 22 по 24 октября этого года, уже можно считать имиджевым успехом группы. Платформа была усилена тринадцатью новыми государствами-партнерами: Алжиром, Белоруссией, Боливией, Чили, Индонезией, Казахстаном, Малайзией, Нигерией, Таиландом, Турцией, Угандой, Узбекистаном и Вьетнамом. На саммите прозвучали заявления, подтверждающие стратегическое партнерство между Россией и Ираном, а также между Россией и Китаем (по выражению Си, "стратегическое партнерство КНР и РФ является силой, стабилизирующей погрязший в хаосе мир"). Кроме того, в последние дни саммита между Китаем и Индией было достигнуто соглашение, касающиеся многолетнего пограничного спора между этими странами. Для Владимира Путина важно, что ему удалось в определенной степени преодолеть международную изоляцию, и это, безусловно, будет использовано Кремлем не только в области внешней, но и внутренней политики.

Помимо частичного выхода из изоляции, Путину в Казани удалось еще кое-что. Он фактически нанес удар по Организации Объединенных Наций. Решение Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша присутствовать на саммите было, мягко говоря, неудачным, причем как минимум по двум причинам. Во-первых, португальский политик умудрился манкировать организованными Западом мероприятиями, которые могли оказать реальное влияние на возможное окончание военного конфликта на Украине (так, например, он отсутствовал во время июньского мирного саммита в Швейцарии). Второй, символический момент (а как мы знаем, символизм в политике имеет очень большое значение): саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября, то есть в День Организации Объединенных Наций, когда отмечается годовщина вступления в силу Устава ООН в 1945 году. И этот факт, и присутствие Гутерриша Путин использовал для нанесения удара по ООН, предложив изменения в структуре Совета безопасности и включение в нее представителей государств глобального Юга (естественно, тех, кто хорошо сотрудничает с Россией).

БРИКС и НАТО

После этого небольшого введения на тему произошедших в БРИКС за последние месяцы и годы преобразований, давайте перейдем к вопросу, вынесенному в заголовок этой статьи. Можно ли считать БРИКС форматом, представляющим угрозу для Североатлантического альянса? Ответить на этот вопрос следует положительно, и здесь следует особо подчеркнуть, что речь идет вовсе не о растиражированным страхе перед объединенными потенциалами российской, китайской и индийской армий, которые якобы общими усилиями будут атаковать страны НАТО. Развитие БРИКС угрожает НАТО косвенным образом. Тому есть несколько причин.

В последние месяцы мы видим, что страны БРИКС все более эффективно координируют свою совместную политику. Это продемонстрировала, в частности, уже упомянутая июньская мирная конференция в Швейцарии, когда ни один из присутствующих там членов БРИКС (Индия, ЮАР, ОАЭ и Бразилия в роли наблюдателя) не подписал окончательных документов, осуждающих российскую спецоперацию. Страны, входящие в БРИКС, также в большей или меньшей степени участвуют в обходе наложенных на Россию западных санкций, что, конечно же, влияет на ситуацию на фронте и способствует ослаблению Украины, поддерживаемой НАТО. Это прекрасный пример принципа сообщающихся сосудов.

Одной из целей создания БРИК была выработка платформы для того, чтобы таким странам, как Китай или Россия, было легче ставить в экономическую зависимость страны Глобального юга. Это значит, что рано или поздно укрепление экономических связей приведет к увеличению и военной зависимости. Об этом уже свидетельствует подготовленный в этом году отчет Стокгольмского международного института исследований мира, в котором прямо говорится, что Поднебесная в настоящее время является ведущим поставщиком оружия в Африке. Интересно, что лидирующие позиции в этом сегменте Китай получил благодаря вытеснению оттуда России, что, с одной стороны, показывает опасную для НАТО экспансию двух этих стран на африканский континент, но с другой — подчеркивает имеющийся здесь конфликт интересов.

БРИКС усиливает свои позиции и в Азии. Как уже было сказано, к числу стран-партнеров этой структуры присоединились такие страны, как Малайзия, Таиланд и Вьетнам. Укрепление политических и экономических связей с государствами, имеющими важное значение с точки зрения Вашингтона (США уже много лет проводят совместные маневры Cobra Gold с Таиландом), особенно в контексте все более напряженной ситуации вокруг Тайваня, может вызвать беспокойство у американского (и, следовательно, натовского) руководства.

Наблюдая за расширением БРИКС, стоит также обратить внимание на грузинское направление. Возможная (и вероятная) победа "Грузинской мечты" на предстоящих парламентских выборах может толкнуть Тбилиси в объятия России и, следовательно, в руки БРИКС. Не нужно объяснять, что такой поворот событий остановит начатый много лет назад процесс сближения Грузии с НАТО.

Проблема Турции

В геополитическом контексте нельзя забывать о Турции и ее политике так называемого балансирования. Турция стала первой страной-членом НАТО, решившейся на столь тесные отношения с БРИКС. Такой шаг Анкары должен вызвать огромное беспокойство в Североатлантическом альянсе, который может получить троянского коня в своих структурах.

Как указывает в бюллетене Польского института международных отношений (текст "Турция против членства в БРИКС+") эксперт данной организации по Турции Александра Мария Спанцерская (Aleksandra Maria Spancerska), все более активное сотрудничество Турции с странами группы БРИКС (и особенно с Китаем и Россией) может привести к тому, что в долгосрочной перспективе давление Пекина и Москвы на турецкую политику безопасности усилится.

Учитывая факт актуального турецко-российского сотрудничества, выражающегося хотя бы в приобретении Анкарой систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 или взаимодействии с Москвой на территории Сирии, мы видим, что сценарий отхода от НАТО в пользу создателей БРИКС нельзя считать невозможным.

"В нынешнем контексте — полномасштабной российской военной операции против Украины, китайской помощи Москве в обходе западных санкций и иранской военной поддержки — сближение с БРИКС+ вызывает вопросы относительно позиции Турции и надежности в качестве союзника", — считает Спанцерская.

Все опаснее

БРИКС набирает силу. Однако это не означает, что группа государств, даже не являющаяся международной организацией с точки зрения международного права, представляет для Североатлантического альянса прямую угрозу. Для альянса, который обладает большим военным потенциалом, в рамках которого сотрудничество между его членами успешно развивается и совершенствуется в течение уже многих лет.

БРИКС — это эманация изменений, которые произошли в мировом международном порядке за последние годы. Тем не менее, это по-прежнему группа государств, которые в основном связывает противодействие гегемонии Западу, а не общие идеи или ценности. Саммит в Казани, однако, показывает, что данный формат может оказывать все большее влияние на судьбы мира (в том числе военное), поэтому НАТО должна держать руку на пульсе.

Автор: Михал Гурский (Michał Górski)