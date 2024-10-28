Глава МИД Испании назвал правильным поддержание отношений с РФ

Хосе Мануэль Альбарес отметил, что это касается и Израиля

МАДРИД, 25 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает правильным поддерживать дипломатические отношения с Израилем и с Россией, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

"Я верю в дипломатию, в диалог, в наведение мостов, - сказал глава МИД в интервью телеканалу 24 Horas. - Я не сторонник разрыва отношений с Израилем". Он также отметил, что левая партия "Подемос" не ставит вопрос о разрыве отношений с Россией из-за ситуации на Украине. "И мне кажется это правильным, - подчеркнул Альбарес. - Когда наступит мир, у России по-прежнему будет граница с Европой".

"Если бы все действовали так, как действует Испания, война [на Ближнем Востоке] закончилась бы сегодня", - считает министр. По его версии, Мадрид в одиночку не может остановить этот конфликт, но делает все, что в его силах.

Ранее партия "Подемос" обуславливала свою поддержку правительства Испании разрывом отношений с Израилем.