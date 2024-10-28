Путин отметил вклад "народного ОПК" в общий успех России на фронте

Президент пояснил, что не только оборонные предприятия производят нужную технику, включая беспилотные летательные аппараты, "но и ребята прямо на поле боя все делают своими руками"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Представители "народного ОПК" - умельцы, которые прямо на поле боя собирают нужную технику, - играют большую роль в успехах российской армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он обратил внимание, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения. "Это опыт, опыт и возрастающие возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в том числе и народного ОПК - это уже не шутка", - объяснил Путин успех российской армии.

Президент пояснил, что не только оборонные предприятия производят нужную технику, включая беспилотные летательные аппараты, "но и ребята прямо на поле боя все делают своими руками". "И это очень хороший уровень инженерной подготовки ребят. Это очень важно - прямо на поле боя, на линии боевого соприкосновения. Этот опыт ведения современными средствами вооруженной борьбы - он чрезвычайно важен. Потому что они не только знают, а умеют это делать", - подчеркнул глава государства.