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К 2027 году в Алабаме запустят новую линию по производству модулей атомных подлодок

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В четверг, 24 октября, компания Austal USA начала постройку нового производственного объекта для выпуска модулей подводных лодок на верфи в Мобиле (штат Алабама). Как сообщает Naval News, этот цех, который, как ожидается, полностью введут в эксплуатацию в конце 2026 года, значительно увеличит возможности верфи по поддержке программы производства атомных субмарин в интересах ВМС США.

Новое здание рассчитано на 34 330 кв. метров крытого пространства, предназначенного исключительно для производства модулей подводных лодок. Мощности этого цеха призваны поддержать обозначенную американскими ВМС задачу по поставке ежегодно по одной стратегической АПЛ класса "Колумбия" и двух многоцелевых АПЛ типа "Вирджиния". В здании разместятся склад материалов, механический цех и сборочная зона.

Верфь Austal USA в Мобиле (Алабама)

Austal USA


Напомним, что программу поставки ВМС США стратегических и многоцелевых атомных подлодок реализуют совместно компания Electric Boat корпорации General Dynamics и Huntington Ingalls Undustries. Austal USA привлечена к проекту в качестве субподрядчика.

Отметим, что предприятие инвестирует более 750 млн долларов в расширение мощностей верфи в Мобиле. Недавно там заложили фундамент для еще одного производственного здания. Оба объекта, когда их полностью введут в строй, добавят более 2000 новых рабочих мест.

После завершения строительства этих зданий судостроительный завод в Мобиле будет включать линию по производству стальных панелей, два центра по выпуску модулей кораблей и подлодок суммарной площадью свыше 93 тысячи кв. метров и семь сборочных участков площадью более 37 тысяч кв. метров. В целом завод Austal USA в Алабаме занимает 180 акров.

Отмечается, что программа развития Austal USA способствуют поддержке бизнеса в Алабаме: в 2023 году компания заключила контракты с 259 местными поставщиками.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Electric Boat и Huntington Ingalls Undustries не смогут выйти на необходимые темпы производства атомных подлодок – по одной субмарине типа "Колумбия" и по две типа "Вирджиния".

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Страны
Колумбия
США
Компании
Austal
General Dynamics
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