Турция показала проект планируемого к постройке авианосца MUGEM

Источник изображения: topwar.ru

Турция собралась строить авианосец, проект корабля был представлен в рамках оборонной выставки SAHA EXPO 2024, проходившей в Стамбуле. Об этом сообщает Navy Recognition.

Турция намерена заложить и построить для собственного флота новый авианосец, вдвое больше введенного в состав ВМС страны УДК L 400 Anadolu, имеющего водоизмещение около 28 тысячи тонн и длину 230 метров. Сроки строительства пока не определены, но проект авианосца турки уже представили.

Согласно данным с выставки, Анкара самостоятельно разработала проект авианосца Milli Uçak Gemisi (MUGEM), он должен стать самым крупным кораблем за всю историю судостроения Турции. Заявленная длина — 285 метров, ширина — 72 метра, осадка — 10,1 метра. Водоизмещение — 60 тысяч тонн. Предполагается, что авианосец будет развивать скорость 25 узлов и иметь дальность плавания в 10 тысяч морских миль на 14 узлах. Обеспечат это четыре газовые турбины LM2500 от General Electric и два винта с регулируемым шагом для эффективной маневренности.

Источник изображения: topwar.ru

Авиакрыло нового авианосца будет включать пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Всего планируется разместить до 50 самолетов и беспилотников. Авианосец спроектирован в конфигурации STOBAR («короткий взлет с трамплина, посадка на аэрофинишер»). Американские авианосцы строятся в конфигурации CATOBAR (взлеты с помощью катапульты и посадка с помощью аэрофинишера).

О планах закладки авианосца Эрдоган заявлял в прошлом году. Анкара настроена построить его в ближайшее время.